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Глава ФХБ Дмитрий Басков рассказал, что проект минского «Динамо» в КХЛ был на грани закрытия

14.04.2021 18:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Басков, обвиненный инициативой бывших силовиков ByPol в причастности к убийству Романа Бондаренко, заявил, что «некоторые люди, имевшие возможность информационного доступа к высшему руководству страны», обозначили «Динамо» как неудавшийся проект. Даже стоял вопрос о его закрытии.

Глава ФХБ Дмитрий Басков рассказал, что проект минского «Динамо» в КХЛ был на грани закрытия
Фото: pressball.by

«Многие были настроены закрыть проект, началось непростое время, пандемия, масса сложностей, но прошли через них. Более того, пошли на определенную сделку, о которой уже можно рассказать. Буквально поставили на карту все: если селекционный акцент, связанный с доверием молодым белорусам, не сработает, "Динамо" больше не будет выступать в лиге», — цитирует «Прессбол» Баскова.

Минское «Динамо» успешно выступило в сезоне 2020/21, пробившись в топ-16 клубов КХЛ.

 
 
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Басков, обвиненный инициативой бывших силовиков ByPol в причастности к убийству Романа Бондаренко, заявил, что «некоторые люди, имевшие возможность информационного...
 
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