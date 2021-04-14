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Минздрав одобрил вакцину «Спутник V», которую разливали в «Белмедпрератах»

14.04.2021 18:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Вакцина Спутник V (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена Минздравом.

«Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии», - говорится в сообщении Минздрава Беларуси.

Полупродукт вакцины производится АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Раннее вакцина Спутник V, произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Беларуси и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.

Контроль качества - как опытно-промышеленных серий, так и промышленных серий, осуществлялся центром имени Н.Ф. Гамалеи совместно с РУП «Белмедпрепараты». Планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно.

 
 
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Вакцина Спутник V (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена Минздравом.
 
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