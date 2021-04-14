На основе купюры Зимбабве. В Минске в 2020 году выявили почти 42 % от общего объема поддельных денежных знаков

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном банке Беларуси. Банковские работники обнаружили 619 поддельных денежных знаков, из которых две монеты, остальные — банкноты,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном банке Беларуси.













В Минске выявлено 41,8 % поддельных денежных знаков, в областях — от 4,7 % до 13,6 %. Фальшивки изъяты из обращения в 51 населенном пункте.

Более 49 % от общего объема фальшивок составили поддельные доллары США, свыше 36 % — российская валюта . Доля поддельных евро — 9,7 %, белорусских рублей — 4,4 %. На долю других валют, к примеру, китайского юаня или фунта стерлингов, пришлось 0,5 % от выявленных фальшивок.





Среди поддельных купюр американской валюты традиционно преобладали банкноты номиналом 100 долларов — 85,5 %, на долю банкнот номиналом 50 долларов пришлось 11,2 %. Некоторые из выявленных фальшивок являлись частичной подделкой: были изготовлены на основе подлинных банкнот, исправленных на более высокие номиналы. Еще 10 банкнот в 100 долларов каждая относились к категории суперподделок.





В общем объеме обнаруженной поддельной российской валюты в 2020 г. почти 85 % составили банкноты номиналом 5 000 рублей. Выявлены подделки номиналом 500, 100 и 50 евро, а также монета в 2 евро. Причем среди фальшивок есть купюра в 1 000 евро, которой в принципе не существует, она была сделана на основе подлинной банкноты в 1 000 зимбабвийских долларов. Еще одна поддельная купюра в 100 евро переделана из подлинных 100 суринамских гульденов.





Среди подделок впервые выявлена фальшивка номиналом 200 белорусских рублей.



