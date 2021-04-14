ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На основе купюры Зимбабве. В Минске в 2020 году выявили почти 42 % от общего объема поддельных денежных знаков

14.04.2021 18:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси в 2020 году объем выявленных фальшивых денег уменьшился на 23,8 % по сравнению с 2019-м

Банковские работники обнаружили 619 поддельных денежных знаков, из которых две монеты, остальные — банкноты, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Национальном банке Беларуси.



В Минске выявлено 41,8 % поддельных денежных знаков, в областях — от 4,7 % до 13,6 %. Фальшивки изъяты из обращения в 51 населенном пункте.
Более 49 % от общего объема фальшивок составили поддельные доллары США, свыше 36 % — российская валюта. Доля поддельных евро — 9,7 %, белорусских рублей — 4,4 %. На долю других валют, к примеру, китайского юаня или фунта стерлингов, пришлось 0,5 % от выявленных фальшивок.

Среди поддельных купюр американской валюты традиционно преобладали банкноты номиналом 100 долларов — 85,5 %, на долю банкнот номиналом 50 долларов пришлось 11,2 %. Некоторые из выявленных фальшивок являлись частичной подделкой: были изготовлены на основе подлинных банкнот, исправленных на более высокие номиналы. Еще 10 банкнот в 100 долларов каждая относились к категории суперподделок.

В общем объеме обнаруженной поддельной российской валюты в 2020 г. почти 85 % составили банкноты номиналом 5 000 рублей. Выявлены подделки номиналом 500, 100 и 50 евро, а также монета в 2 евро. Причем среди фальшивок есть купюра в 1 000 евро, которой в принципе не существует, она была сделана на основе подлинной банкноты в 1 000 зимбабвийских долларов. Еще одна поддельная купюра в 100 евро переделана из подлинных 100 суринамских гульденов.

Среди подделок впервые выявлена фальшивка номиналом 200 белорусских рублей.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в 2020 году объем выявленных фальшивых денег уменьшился на 23,8 % по сравнению с 2019-м
 
Новости дня
Новости разные
 
Як у Кітаі: Лукашэнка рыхтуе сабе пажыццёвае месца ва ўладзе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by