Завтра, 15 апреля, в Минске стартует «Гастрофест». Какие сеты приготовили заведения

пишет afisha.tut.by. Одновременно гастрофест пройдет в Минске и во всех областных городах, но в регионах сеты будут стоить немного дешевле — 24 рубля. Так какие сеты уже подготовили столичные заведения? Сет будет стоить 28 рублей, а конкретной тематики у фестиваля нет: заведения приготовили блюда — визитные карточки, что-то на свой вкус, что отражает меню конкретного места,afisha.tut.by. Одновременно гастрофест пройдет в Минске и во всех областных городах, но в регионах сеты будут стоить немного дешевле — 24 рубля. Так какие сеты уже подготовили столичные заведения?

The Dickens

Адрес: ул. Якуба Коласа, 19

Время работы: вс.-чт. — 12.00−02.00, пт.-сб. — 12.00−04.00





Что входит в сет

• Закуски с ростбифом, грибами и томатами черри





• Бургер с солодовой булочкой и рваной свининой





• Говядина с рататуем и ежевичным соусом





• Мусс из киви и эстрагона (тархуна) с сублимированными ягодами





Вес сета: 1650 г





DOM

Адрес: ул. Революционная, 26

Время работы: пн.-чт. — 12.00−23.00, пт. — 12.00−01.00, сб. — 14.00−01.00, вс. — 14.00−23.00





Что входит в сет

Хлеб со взбитым маслом, жареным маслом и картофельным маслом

Тартар из говядины с трюфельным муссом и жареным картофелем

Маринованный в саке и сое тунец, хумус на кокосовом масле, сладкие томаты и фисташка

Сморребрoд с бужениной и голубикой

Говяжий язык с черникой и кремом пастернак

Ромовая баба с кокосом, маком и пломбиром

Вес сета: 1020 г





Clever Irish Pub

Адрес: Гикало, 5

Время работы: пн.-пт. — 16.00−00.00, сб.-вс. — 12.00−00.00





Что входит в сет

• 35-сантиметровый сэндвич с копченым мясом а-ля пастрами, копченым окороком, сыром чеддер, моцареллой, пикулями, соусом и руколой





• Стрипсы в пряной глазури, копченой паприке и перце





• Слайсы из толченого картофеля в специях





• Салат коул-слоу





• Соус пряный тартар





Вес сета: 1300 г

Ресторан «101»

Адрес: ул. Городской Вал, д. 12/1

Время работы: пн.-ср. — 12.00−00.00 (кухня до 23.00), чт.-сб. — 12.00−02.00 (кухня до 00.00), вс. — 12.00−00.00 (кухня до 23.00)





Что входит в сет

• Тартар из говядины с сырным соусом и трюфельным маслом





Грузди с печеным картофелем и мисо-сметана

Карамелизированная морковь, пюре яблоко-маракуйя, греческий соус

Орзо с белыми грибами и уткой под соусом демиглас

Бисквит с черносливом, малиновый соус и крем на сгущенке

Вес сета: 940 г

Ресторан «Публика»

Адрес: пр-т Победителей, 21

Время работы: пн.-чт. — 12.00−22.00, пт. — 12.00−23.00, сб. — 15.00−23.00, вс. — 15.00−22.00





Что входит в сет

• Тостовый хлеб с начинкой из тигровых креветок, кальмара, йогуртной заправкой, горчицей и красной икрой





• Устричный сливочный крем-суп с мидиями





• Кусочки фермерских корнеплодов с чипсами из бекона





• Томленое филе быка с трюфельным ризотто





• Традиционные шведские вафли с клубничным и вишневым кули





Вес сета: 1220 г





«Шикари»

Адрес: пр-т Независимости, 18

Время работы: вс.-чт. — с 12.00−00.00, пт.-сб. — 12.00−01.00





Что входит в сет

• Горячие роллы с лососем терияки, имбирем и огурцом





• Кокосовый суп с китайской лапшой, куриной грудкой, яйцом, зеленым луком





• Обжаренная курица с баклажанами, цукини, перцем, черри





• Рис





• Лапша удон с курицей, обжаренной в соусе хойсин со специями, грибами, зеленым луком





• Семена чиа с кокосовым молоком под карамелизированными яблоками





Вес сета: 1140 г

Ресторан украинско-белорусской кухни «Чумацький шлях»

Адрес: ул. Мясникова, 34

Время работы: пн.-вс. — 10.00−23.00





Что входит в сет

• Борщ с чесночными пампушками





• Вареники с мясом и картофелем (говядина, картофель, лук)





• Биточки из трех видов мяса с овощами, обжаренными в глазури





• Деруны со шкварками и луком





• Налистники с облепихой





• Закуски на доске: пирожки с капустой, с грудинкой и грибами; паштет из печеной свеклы с хреном на гренках, шпик на гренках, грудинка собственного посола, грудинка сырокопченая, буженина, маринованные огурцы





• Маринованный чеснок, хрен, горчица, свежая зелень





Вес сета: 1600 г





здесь