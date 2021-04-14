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Завтра, 15 апреля, в Минске стартует «Гастрофест». Какие сеты приготовили заведения

14.04.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый Gastrofest пройдет с 15 апреля по 2 мая.

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Все фото: предоставлены организаторами Gastrofest
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Сет будет стоить 28 рублей, а конкретной тематики у фестиваля нет: заведения приготовили блюда — визитные карточки, что-то на свой вкус, что отражает меню конкретного места, пишет afisha.tut.by. Одновременно гастрофест пройдет в Минске и во всех областных городах, но в регионах сеты будут стоить немного дешевле — 24 рубля. Так какие сеты уже подготовили столичные заведения?

The Dickens

Адрес: ул. Якуба Коласа, 19
Время работы: вс.-чт. — 12.00−02.00, пт.-сб. — 12.00−04.00

Что входит в сет
• Закуски с ростбифом, грибами и томатами черри

• Бургер с солодовой булочкой и рваной свининой

• Говядина с рататуем и ежевичным соусом

• Мусс из киви и эстрагона (тархуна) с сублимированными ягодами

Вес сета: 1650 г

DOM

Адрес: ул. Революционная, 26
Время работы: пн.-чт. — 12.00−23.00, пт. — 12.00−01.00, сб. — 14.00−01.00, вс. — 14.00−23.00

Что входит в сет
Хлеб со взбитым маслом, жареным маслом и картофельным маслом
Тартар из говядины с трюфельным муссом и жареным картофелем
Маринованный в саке и сое тунец, хумус на кокосовом масле, сладкие томаты и фисташка
Сморребрoд с бужениной и голубикой
Говяжий язык с черникой и кремом пастернак
Ромовая баба с кокосом, маком и пломбиром
Вес сета: 1020 г

Clever Irish Pub

Адрес: Гикало, 5
Время работы: пн.-пт. — 16.00−00.00, сб.-вс. — 12.00−00.00

Что входит в сет
• 35-сантиметровый сэндвич с копченым мясом а-ля пастрами, копченым окороком, сыром чеддер, моцареллой, пикулями, соусом и руколой

• Стрипсы в пряной глазури, копченой паприке и перце

• Слайсы из толченого картофеля в специях

• Салат коул-слоу

• Соус пряный тартар

Вес сета: 1300 г

Ресторан «101»

Адрес: ул. Городской Вал, д. 12/1
Время работы: пн.-ср. — 12.00−00.00 (кухня до 23.00), чт.-сб. — 12.00−02.00 (кухня до 00.00), вс. — 12.00−00.00 (кухня до 23.00)

Что входит в сет
• Тартар из говядины с сырным соусом и трюфельным маслом

Грузди с печеным картофелем и мисо-сметана
Карамелизированная морковь, пюре яблоко-маракуйя, греческий соус
Орзо с белыми грибами и уткой под соусом демиглас
Бисквит с черносливом, малиновый соус и крем на сгущенке
Вес сета: 940 г

Ресторан «Публика»

Адрес: пр-т Победителей, 21
Время работы: пн.-чт. — 12.00−22.00, пт. — 12.00−23.00, сб. — 15.00−23.00, вс. — 15.00−22.00

Что входит в сет
• Тостовый хлеб с начинкой из тигровых креветок, кальмара, йогуртной заправкой, горчицей и красной икрой

• Устричный сливочный крем-суп с мидиями

• Кусочки фермерских корнеплодов с чипсами из бекона

• Томленое филе быка с трюфельным ризотто

• Традиционные шведские вафли с клубничным и вишневым кули

Вес сета: 1220 г

«Шикари»

Адрес: пр-т Независимости, 18
Время работы: вс.-чт. — с 12.00−00.00, пт.-сб. — 12.00−01.00

Что входит в сет
• Горячие роллы с лососем терияки, имбирем и огурцом

• Кокосовый суп с китайской лапшой, куриной грудкой, яйцом, зеленым луком

• Обжаренная курица с баклажанами, цукини, перцем, черри

• Рис

• Лапша удон с курицей, обжаренной в соусе хойсин со специями, грибами, зеленым луком

• Семена чиа с кокосовым молоком под карамелизированными яблоками

Вес сета: 1140 г

Ресторан украинско-белорусской кухни «Чумацький шлях»

Адрес: ул. Мясникова, 34
Время работы: пн.-вс. — 10.00−23.00

Что входит в сет
• Борщ с чесночными пампушками

• Вареники с мясом и картофелем (говядина, картофель, лук)

• Биточки из трех видов мяса с овощами, обжаренными в глазури

• Деруны со шкварками и луком

• Налистники с облепихой

• Закуски на доске: пирожки с капустой, с грудинкой и грибами; паштет из печеной свеклы с хреном на гренках, шпик на гренках, грудинка собственного посола, грудинка сырокопченая, буженина, маринованные огурцы

• Маринованный чеснок, хрен, горчица, свежая зелень

Вес сета: 1600 г

Более подробно здесь
 
Теги: Минск
 
 
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