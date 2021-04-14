БелАЭС в Островце готовится к промышленному пуску

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Белорусской атомной станции в Островце завершают испытания первого энергоблока. Главная цель – подтвердить надежность и безопасность всех систем.

Оборудование проверяли на разных уровнях мощности реакторной установки. Также энергоблок планово несколько раз отключали от сети. Следующий этап – коммерческое использование. Международные специалисты также оценили готовность к эксплуатации второго энергоблока. В составе группы работники действующих АЭС в России, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.

«По всем испытаниям достигнуты критерии. Сейчас идет обработка результатов этих испытаний. Будут представлены соответствующие отчеты и материалы в регулирующие органы. И после подтверждения станции о готовности мы будем рассматривать вопрос о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию», – заявил первый заместитель начальника Госатомнадзора Беларуси Леонид Дедуль.

Сейчас в Беларуси выбирают площадку для строительства хранилища отходов с БелАЭС. Специалисты говорят, что при эксплуатации вырабатываются, в основном, низко- и среднеактивные отходы. В течение десяти лет они будут находиться на станции, а потом их переместят в хранилище.