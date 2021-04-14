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БелАЭС в Островце готовится к промышленному пуску
14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Белорусской атомной станции в Островце завершают испытания первого энергоблока. Главная цель – подтвердить надежность и безопасность всех систем.
Оборудование проверяли на разных уровнях мощности реакторной установки. Также энергоблок планово несколько раз отключали от сети. Следующий этап – коммерческое использование. Международные специалисты также оценили готовность к эксплуатации второго энергоблока. В составе группы работники действующих АЭС в России, Болгарии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции.
Сейчас в Беларуси выбирают площадку для строительства хранилища отходов с БелАЭС. Специалисты говорят, что при эксплуатации вырабатываются, в основном, низко- и среднеактивные отходы. В течение десяти лет они будут находиться на станции, а потом их переместят в хранилище.
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На Белорусской атомной станции в Островце завершают испытания первого энергоблока. Главная цель – подтвердить надежность и безопасность всех систем.
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