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Лукашенко из Азербайджана «поздравил» народ Армении

14.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Ереване как раз объявили о количестве погибших в недавней войне в Нагорном Карабахе.

Встречаясь 14 апреля в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Александр Лукашенко заявил, что приветствует договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

– Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении — с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет, – сказал правитель Беларуси.

Лукашенко из Азербайджана «поздравил» народ Армении

Фото president.az

Лукашенко также заявил: «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты». И предложил Алиеву помощь в восстановлении Карабаха.

Как на высказывания правителя Беларуси отреагировали в Армении, пока неизвестно. Но как раз в среду премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе погибли порядка 4 тысяч армян.

Признано считать, что победу в недавней войне одержал Азербайджан. Уже после ее окончания в конце 2020 года в сеть была слита аудиозапись разговора Лукашенко и лидера Армении Сержа Саргсяна. В 2016 году первый советовал второму отдать часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики азербайджанцам за 5 миллиардов долларов.

Армения является союзницей Беларуси по ОДКБ, но у Лукашенко с Алиевым давние хорошие отношения. В том же 2016 году правитель пообещал президенту Азербайджана «отработать» полученный из его рук орден.

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В Ереване как раз объявили о количестве погибших в недавней войне в Нагорном Карабахе.
 
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