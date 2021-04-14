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В Минске троллейбус сбил двух школьников на регулируемом пешеходном переходе

14.04.2021 19:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около около 16:35 троллейбус неподалеку от остановки совершил наезд на несовершеннолетних детей: мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Троллейбус двигался по улице Казинца в направлении улицы Кижеватова. Как сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходном переходе.




Дети получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около около 16:35 троллейбус неподалеку от остановки совершил наезд на несовершеннолетних детей: мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения....
 
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