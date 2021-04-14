В Минске троллейбус сбил двух школьников на регулируемом пешеходном переходе

Источник материала: Onliner

Сегодня около около 16:35 троллейбус неподалеку от остановки совершил наезд на несовершеннолетних детей: мальчика 2007 года рождения и девочку 2012 года рождения. Троллейбус двигался по улице Казинца в направлении улицы Кижеватова. Как сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в момент ДТП дети находились на регулируемом пешеходном переходе.









Дети получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.