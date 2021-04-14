«Сегодня с утра поступило указание всё cнять». Магазины убрали с полок запрещенную продукцию Nivea

Источник материала: Onliner

Буквально вчера Министерство здравоохранения ввело временный запрет на ввоз и продажу отдельных продуктов компании Nivea. Точного списка, сколько видов продукции запретили, нет. По документам, которые гуляют в сети, это 35 позиций, по информации продавцов — около сорока. Уже сегодня с утра магазины стали убирать с полок запрещенные товары. Причем больше всего убрали продукции для женщин.

В «Миле», что возле ЦУМа, остались только пена для бритья, муссы, частично дезодоранты и гели для душа. А вот популярные кремы для лица, рук, пенки для умывания и мицеллярная вода исчезли.





— Как пропал крем? — ахает покупательница в возрасте. — Мне 72 года, я пользуюсь их кремом против морщин. Он только меня и спасает. Соотношение цены-качества — меня все устраивает в нем.





Продавцы разводят руками. Говорят, это решение руководства.

— Мы с утра пришли, и сразу поступило указание все снять. Остались только вот эти кремы, — грустно говорит продавец и показывает на полупустые полки с продукцией компании. — Уж не знаю, что там случилось, но очень много товаров Nivea убрали, причем по всей сети. Наверное, они же не просто так убрали, что-то в этих кремах нашли.











— Да что там могло случиться, просто компания отказалась спонсировать чемпионат, — считает покупательница и берет пять коробочек крема Nivea другого вида.

— Про запас, — уточняет она на кассе.

— У нас много людей приходили вчера и брали про запас, — говорит продавец.





Еще в одном магазине «Мила» нам рассказали, что утром «запрещенку» убрали изо всей сети.

— В списке было около 40 видов косметических средств, в итоге вышло 5 здоровенных коробок. Сидели сегодня утром и, как Золушка крупу, баночки перебирали, — добавляют продавцы.





В «Острове чистоты и вкуса» на Дзержинского аналогичная ситуация. Кремы для лица и рук, мыло, частично гели для душа — многие покупатели не нашли привычных товаров на полках.





— Мы уже все убрали запрещенное с сайта, — говорят в интернет-магазине. — Когда оно вернется, неизвестно. И что дальше с этими товарами будет, тоже. А когда ждать новых поставок, вообще непонятно.





Продавцы ЦУМа говорят, что уже с самого утра сложили «запрещенку» от Nivea в большие коробки. От былого ассортимента в женском отделе остался небольшой стеллажик.





— Мицеллярную воду, гели для умывания, солнцезащитные кремы, некоторые кремы для лица и рук — убрали это все, — рассказывают они. — Тут была большая коробка, в которую мы все складывали.

Продавцы говорят, что магазины убрали товары сами. Какого-то распоряжения или срока, до которого нужно убрать их с полок, санитарные службы не присылали.







— Сейчас вы нигде не найдете этих продуктов. Никто не рискует продавать. Ведь проверят, и будет большой штраф. Надолго ли это? Неясно. С таким постановлением, как прислал Минздрав, явно надолго, — качают головой в ЦУМе.





В небольшом магазине косметики у дома рассказали, что узнали о запрете из СМИ. Никаких распоряжений им пока не поступало, и даже перечня «запрещенки» у продавцов нет.

— Пока продаем что привозит поставщик. Nivea Soft у нас давно пропал, вместо него вот стали поставлять новые гиалуроновые гели, — говорят тут.





Онлайн-магазины тоже сработали оперативно. К вечеру найти «запрещенку» было непросто. В продаже у онлайн-магазинов OZ к вечеру вторника значились 168 видов товаров Nivea, еще 74 вида не продавалось. Например, в продаже не было большинства кремов для загара, бальзамов для губ и всем известных круглых синих баночек увлажняющего крема.

В онлайн-магазине moishop.by исчезло пять наименований Nivea. Но в продаже еще остался универсальный крем Nivea за 6,8 рубля, а вот версии в белом кругляше Nivea Sof уже нет.

В сервисе e-dostavka нашлось 169 товаров компании, среди них были и кремы для загара, и знаменитые синие кругляши, и дезодоранты. Указано, что их доставка возможна 15 апреля.

— Товар везется непосредственно со склада поставщика, и если указана дата поставки 15 апреля, то он будет доставлен к вам 15 апреля. На данный момент у нас ограничений нет, — пояснили в контакт-центре.

Напомним, запрет был подписан 6 апреля, известно о нем стало только 13 апреля. Минздрав Беларуси нашел нарушения у известного производителя косметики и запретил продавать некоторую продукцию бренда. Многие связали это с отказом компании спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

Что конкретно запретили продавать, достоверно неизвестно. Такой информации не содержится в открытом доступе на сайтах Минздрава и Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которые эти нарушения нашли. Ничего не знают и специалисты Госстандарта, которые ведут перечень опасных и запрещенных товаров. Nivea там пока нет.

По данным Минздрава, нарушения нашли в сроках годности и маркировке, также, по данным проверяющих, не было производственного контроля продукции, а название продукции не соответствовало содержанию.