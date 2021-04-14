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Более 80 членов «ПЭН-Москвы» и «Свободного слова» потребовали освобождения Федуты

14.04.2021 19:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 80 членов российской правозащитной организации «ПЭН-Москва» и ассоциации «Свободное слово» выступили с заявлением, в котором потребовали от белорусских властей немедленно освободить Александра Федуту.

Более 80 членов «ПЭН-Москвы» и «Свободного слова» потребовали освобождения Федуты

Текст заявления опубликован на странице «Свободного слова» в «Фейсбуке».

Подписавшие документ подчеркнули: тот факт, что Федута — политолог, филолог, театральный критик и историк культуры — был задержан КГБ Беларуси в Москве, налагает на них «особую ответственность».

Они подчеркнули, что знают Федуту как «автора многочисленных книг, статей и публикаций на важнейшую тему — взаимодействия культур Беларуси, Польши, Литвы и России».

«Подготовленный им сборник воспоминаний поляков, живших и служивших в XIX веке в Петербурге, работа о польских ссыльных на Урале, исследования о польских студентах в российских университетах, об образе читателя в литературе пушкинской эпохи — все это является значимым вкладом в науку, — говорится в заявлении. — Он — один из немногих авторов, пишущих систематически о современной белорусской поэзии и современном белорусском театре. Его мемуарная книга о детстве в Гродно позволяет говорить о нем не только как об ученом и критике, но и как о писателе. Созданное им издательство "Лимариус" опубликовало ряд значительных работ по филологии и интеллектуальной истории и осуществляет комментированные републикации классических произведений белорусских и русских писателей, исследователей и мемуаристов».

«Но мы также знаем Александра Федуту как последовательного критика авторитарного режима Александра Лукашенко, не скрывавшего своей позиции и после августовских выборов 2020 года: "Власть меняется на выборах. Судя по тому, что Александр Лукашенко эти выборы не выиграл, и это признает абсолютное большинство белорусских граждан, он не является президентом, а узурпатором», — отметили подписавшие документ.

Объявив об аресте Федуты, подчеркнули они, «белорусские силовики не сообщили ни о предъявленных ему обвинениях, ни об обстоятельствах его задержания», а лишь сослались на ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Подписавшие заявление члены «ПЭН-Москва» и «Свободного слова» полагают, что задержание Федуты «имеет сугубо политический характер, является актом произвола, очередной попыткой белорусских властей вести "дискуссию" со своими оппонентами силовыми методами».

«Особую тревогу вызывает то, что в Беларуси разворачивается новая волна политических репрессий. 12 апреля задержан лидер Белорусского народного фронта Григорий Костусев. Вчера стало известно о задержании в Москве белорусского адвоката Юрия Зенковича. Сейчас он находится в Минске, в СИЗО КГБ. Мы настаиваем на немедленном освобождении Александра Федуты и всех политических заключенных, арестованных в 2020—2021 годах. Выражаем поддержку всем, кто участвует в ненасильственных политических протестах в Беларуси, и верим в неизбежную победу демократии в этой географически близкой, исторически родной, человечески дорогой для нас стране», — говорится в заявлении.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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