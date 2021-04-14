Мошенники оформили на женщину онлайн-кредит на 10 000 рублей, пришлось его выплатить. Что говорят в банке

Источник материала: Tut.by

«Мама не пользуется технологиями, она вообще не понимала важности этих данных», — рассказывает читательница Анна историю о том, как мошенники украли деньги с карточки ее мамы в БПС-Сбербанке. Все начиналось «традиционно»: звонок в вайбере, информация о том, что по счету якобы происходят подозрительные операции и нужно их проверить. Но в этой истории есть несколько нюансов. Во-первых, мошенники не только сняли деньги с карты, но еще и оформили на маму Анны онлайн-кредит на 10 000 рублей под 27% годовых (семье пришлось вернуть эту сумму банку). А во-вторых, мошенники уговорили женщину установить на свой телефон приложение для удаленного доступа, которое облегчило им процесс. FINANCE.TUT.BY спросил у банка, почему в такой ситуации нельзя отменить выдачу кредита и много ли сейчас случаев мошенничества с удаленным доступом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

«Чтобы взять 10 000 рублей в кредит, не нужно никаких справок. А ведь это большие деньги»

Мошенники позвонили маме Анны 15 марта. Звонили по вайберу, но Анна говорит, что ее мама не очень разбирается в технологиях и «даже не поняла, что это был не телефон».

— По словам мамы, она многого не помнит из этого разговора, потому что они очень мастерски заговаривают зубы. Нам потом в милиции объяснили, что это психологический прием: они задают два-три расслабляющих вопроса, потом один точечный — и опять расслабляющие, чтобы человек не успевал засомневаться и задуматься, что именно он ответил, — рассказывает Анна. — В итоге мне позвонил папа и говорит: «Что-то непонятное творится, она очень долго разговаривает по телефону и свои данные диктует». Я сразу сказала, что это мошенники и нужно вешать трубку, но мама полностью им поверила и продолжала разговаривать. Они вели себя очень профессионально. Видно, схема у них отработана на людях и действует.

Причина, которую озвучили мошенники, была стандартной: по счету якобы проводятся подозрительные операции, нужно все проверить. Анна говорит, что ее мама вообще не пользуется интернет-банкингом, но при оформлении карты в БПС-Сбербанке ей сказали, что «пластик» необходимо активировать именно там. Сотрудник банка сам установил ей логин и пароль, записал их на бумажке — и женщина продиктовала их мошенникам с той же самой бумажки. Логика была такая: раз однажды эти данные дал сотрудник банка, значит, их можно сказать и другому сотруднику. «Поскольку мама не пользуется технологиями, она просто не понимала важности этих данных», — объясняет Анна. Кроме того, мошенники попросили ее установить на телефон мобильное приложение, позволяющее им видеть происходящее на экране.

— У мамы на карточке было 1200 рублей, накануне ей как раз перечислили отпускные. Всю эту сумму сняли. А позже мы выяснили, что помимо этого мошенники успели еще и оформить онлайн-кредит на 10 000 рублей и тоже снять эти деньги, — продолжает Анна. — Я даже сначала не подумала о том, что такое возможно. Скорее всего, это были мошенники из России: там такие истории с кредитами случаются сплошь и рядом, а у нас их пока меньше.

В итоге, говорит собеседница, семья насобирала нужную сумму и погасила кредит как можно быстрее, чтобы не переплачивать проценты.

— Кредит был на 7 лет, под 27% годовых. Это огромная сумма с учетом того, что мама медсестра, папа получает пенсию по инвалидности. Конечно, у меня есть вопросы по поводу оформления этого кредита. Чтобы взять 10 000 рублей, не нужно никаких справок, никаких подтверждений. А ведь это большие деньги, — недоумевает Анна.

Ее мама также обратилась с заявлением в банк и в милицию. В банке сообщили, что в ситуациях, когда клиент сам сообщил мошенникам все конфиденциальные данные, вернуть деньги банк не может, отменить выдачу кредита — тоже (более подробно об этом можно почитать ниже).

— В милиции нам сказали, что виновных вряд ли найдут. А если и найдут, то на этих мошенниках будет столько эпизодов, что выплачивать нам деньги они могут годами. Но уголовное дело возбудили.

Есть в ситуации и один положительный момент. При оформлении карты мама Анны оформила в банке страховку на случай кражи денег с карты. Она покрывает сумму в 1000 рублей.

— Теперь мы надеемся на то, что вернут хотя бы эту 1000, надо же на что-то жить. Документы мы подали, пока ждем, но в страховой компании сказали, что деньги в большинстве таких случаев возвращают, — говорит Анна.

«У банка отсутствуют правовые основания для возмещения вам денежных средств»

В письме, который мама Анны получила из БПС-Сбербанка по поводу своей ситуации (есть в редакции), сказано, что, согласно условиям предоставления доступа к интернет-банку, клиент «несет ответственность за незаконный доступ третьих лиц к системе „Сбербанк Онлайн“ в результате умысла или неосторожности самого клиента и за все вызванные таким незаконным доступом последствия». При этом, отмечают там, для входа в интернет-банкинг нужно ввести не только логин и пароль, но еще и сеансовый пароль, который приходит сообщением от банка, либо самостоятельно установленный дополнительный пароль.

— Так, 15.03.2021 в вашем личном кабинете СБОЛ (Сбербанк-Онлайн. — Прим. ред.) было зафиксировано добавление новых доверенных устройств: в 16.50 и 17.43 (действия подтверждались вводом корректных сеансовых SMS-паролей. В период с 17.08 до 18.35 этого же дня в вашем личном кабинете СБОЛ зафиксировано совершение трех успешных операций. Принимая во внимание изложенное, сообщаем, что у банка отсутствуют правовые основания для возмещения вам денежных средств по указанным операциям. В случае, если данные операции вами не санкционированы, рекомендуем обратиться в правоохранительные органы Республики Беларусь, — говорится в ответе банка.

Также в нем подчеркивается, что, согласно Инструкции о порядке совершения операций с банковскими платежными карточками, утвержденной Нацбанком, банк отказывает клиенту-физлицу в возврате денег по несанкционированным операциям, совершенным с использованием технологии аутентификации держателя карты посредством системы дистанционного банковского обслуживания. К этим несанкционированным операциям относится в том числе оформление кредита. Говоря проще, если вы сами сообщили мошенникам данные для аутентификации (логин, пароль, сеансовый пароль), то возвращать деньги банк не обязан, в том числе — отменять уже взятый кредит.

«Базовое правило — положить трубку». Что говорят в банке о подобных случаях

FINANCE.TUT.BY обратился в БПС-Сбербанк с дополнительными вопросами по поводу оформления онлайн-кредита в мобильном приложении, а также случаев мошенничества, связанных с установкой на смартфон приложений для удаленного доступа. Кстати, ранее о подобной схеме уже предупреждали в милиции.

В БПС-Сбербанке отмечают, что клиенты банков начали сталкиваться со случаями мошенничества, связанными с установкой приложений, открывающих удаленный доступ к устройству, в конце 2020 года.

— Такие схемы используются сейчас мошенниками — это факт. И мы, и другие банки видим, что мошенники, с помощью одного из таких приложений получают удаленный доступ к смартфону, и как следствие, могут видеть конфиденциальную информацию пользователя, включая, например, смс-сообщения от банка с подтверждающими кодами, которые нельзя никому разглашать, — констатируют в БПС-Сбербанке.

Там напоминают, что сотрудники банков никогда не спрашивают по телефону конфиденциальные данные и не просят установить никакие сторонние приложения.

— Понятно, что для того, чтобы подтолкнуть собеседника к установке стороннего ПО, мошенники проводят психологическую атаку: якобы средства на счетах подвергаются опасности, а разговор ведется от имени банка или представителя правоохранительных органов. Но это уже развитие разговора, а ключевая ошибка происходит в момент, когда человек сразу не убеждается в том, с кем он действительно разговаривает, на самом ли деле со счетом совершаются несанкционированные операции, о которых чаще всего «предупреждают» звонящие. И это можно сделать только одним способом: положить трубку, зайти на официальный сайт своего банка, посмотреть, какие каналы коммуникации он предлагает, и использовать только их для уточнения ранее полученной информации. Подчеркнем, что это не должен быть обратный звонок по тому номеру, с которого вам позвонили, или переход по какой-либо ссылке из сообщения. Таким образом, если человек, представляющийся сотрудником банка, других структур, в том числе правоохранительных, начинает спрашивать конфиденциальную информацию или предлагает установить какое-то ПО, нужно соблюдать очень простое базовое правило — положить трубку.

В том, что касается выдачи кредитов онлайн, БПС-Сбербанк отмечает, что «технологический потенциал банка позволил предложить рынку онлайн-кредит и дать клиентам возможность получать заемные средства в кратчайшие сроки без посещения офиса».

— Это еще один дополнительный уровень комфорта для наших клиентов, и они с удовольствием ежедневно пользуются такой возможностью. Мы видим прирост не только онлайн-депозитов, но и такую же динамику прироста онлайн-кредитования в дистанционных каналах: мобильном и интернет-банках. При внешней простоте действий со стороны заемщика, банк для одобрения заявки задействует мощный программно-аппаратный комплекс, чтобы максимально оперативно проверить платежеспособность клиента и провести необходимые процедуры. Процесс проходит в автоматическом режиме и занимает около 10 минут.

Что важно, подчеркивают в БПС-Сбербанке, в процессе оформления онлайн-кредита клиенту на разных этапах отправляется несколько смс-сообщений с секретными паролями, которые нужно ввести оформления кредита. Там их называют «своеобразным цифровым ключом, который является подтверждением действий пользователя».

— Здесь мы вновь возвращаемся к тому, что если вы отдали ключ от сейфа в руки мошенникам, то как бы надежно ни был защищен этот сейф, мошенник сможет открыть его так же легко, как и вы. Просто раньше это была физическая материя, а теперь — цифровая, — проводят аналогию в банке. — Разумеется, получив от вас «ключ от сейфа» — конфиденциальную информацию для доступа в мобильный или интернет-банк, — у мошенника появляется возможность совершить некие операции не только с деньгами на счетах, но и с другими доступными продуктами. Поэтому еще раз напоминаем: если вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка или правоохранительных органов, и сообщает о подозрительных операциях по вашей карте, нужно просто положить трубку и перезвонить в банк по указанным на сайте телефонам для предотвращения несанкционированных действий.