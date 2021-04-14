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Кошку в Японии на день "назначили" главой отделения полиции
14.04.2021 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Кошку по кличке Коко, которая помогла спасти человека, временно назначили руководителем одного из отделений полиции японского города Тояма, сообщил телеканал NHK.
Кошке официально вручили грамоту, а также выдали полицейскую форму – китель и фуражку.
В должности начальника отделения Коко пробыла один день. За это время она приняла участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников и "подписала" несколько документов, оставив на них отпечаток лапы.
Коко помогла спасти человека в минувшем году: ее хозяйка обратила внимание на необычное поведение животного – кошка сидела у канавы и пристально смотрела вниз. Женщина решила поинтересоваться, что происходит и увидела в воде пожилого мужчину. Пострадавшего достали из канавы и оказали помощь.
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Кошке в отделении официально вручили грамоту, а также выдали полицейскую форму – китель и фуражку.
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