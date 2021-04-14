Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Кошку по кличке Коко, которая помогла спасти человека, временно назначили руководителем одного из отделений полиции японского города Тояма, сообщил телеканал NHK.

Кошке официально вручили грамоту, а также выдали полицейскую форму – китель и фуражку.

В должности начальника отделения Коко пробыла один день. За это время она приняла участие в уроках безопасности дорожного движения для школьников и "подписала" несколько документов, оставив на них отпечаток лапы.

Коко помогла спасти человека в минувшем году: ее хозяйка обратила внимание на необычное поведение животного – кошка сидела у канавы и пристально смотрела вниз. Женщина решила поинтересоваться, что происходит и увидела в воде пожилого мужчину. Пострадавшего достали из канавы и оказали помощь.