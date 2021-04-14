«Румасу и Мясниковичу в Москве легко пригласить на партию покера Кобякова и оказать влияние на Беларусь»

Источник материала: Салiдарнасць

Экономист Ярослав Романчук – о включении бывшего премьера в наблюдательный совет Россельхозбанка .





Фото Reuters

– Сергей Румас стал членом наблюдательного совета Финансовой структуры особого значения и назначения, – пишет Романчук. – Не только потому, что ее возглавляет сын главы могущественной российской спецслужбы.

Россельхозбанк – важнейший элемент системы поддержки аграрных баронов России. Он помогает консолидировать и развивать современных помещиков, владельцев сотен тысяч гектаров земли. Они так же вхожи в кабинеты Кремля, как силовики и спецслужбы. Они активно «доят» бюджет РФ. По сути дела, аграрники России выйдут на уровень чистого экспорта продовольствия практически по всем важным позициям.

Сергей Николаевич Румас большую часть жизни посвятил финансированию аграрных проектов – за счет государства. Он – опытный распорядитель и потребитель чужого. Россельхозбанк – это финансовая организация, которая занимается примерно тем же, но платят за участие в её управлении гораздо больше.

Поэтому в свои 51 лет Сергей Румас существенно улучшит материальную базу своей семьи. Достойная цель. А там дальше – как сложится.

Все, что делал Сергей Румас вне аграрного банкинга, было провальным. Был вице-премьером, премьер-министром – ничего конструктивного, позитивного для страны не сделал. Был во главе Банка развития – развивал скорее свое «эго» и близкие к нему коммерческие проекты, а не экономику страны. Возглавлял Федерацию футбола Беларуси – пассивно наблюдал за деградацией любимой народной игры.

Сегодня у Сергея Румаса не белорусские начальники и охранники. Круг общения – это не только банкиры, но и полисимейкеры России, а также интеграционных структур. Среди них особое место занимает Михаил Владимирович Мясникович. Давний друг семьи Румасов, партнёр по многочисленным проектам внутри Беларуси.

Румасу и Мясниковичу легко пригласить на партию покера ещё одного белорусского VIPа – бывшего премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, который сейчас возглавляет холдинг «Группа Сибуглемет». Здесь он близко связан с ещё одним тузом российской политики – Игорем Шуваловым.

В эту компанию могут подтянуть многих силовиков Беларуси и России, чтобы обсудить особенности интеграции, бизнеса и власти – в одном флаконе. Вполне возможно, что к ним на огонек будет заглядывать Дмитрий Медведев, который является своеобразным связующим звеном между силовиками, бизнесом и властью. Такой сюжет будет иметь на Беларусь и Лукашенко гораздо большее влияние, чем (телеграм-канал, который нельзя называть – С.), Тихановская и Латушко вместе взятые.