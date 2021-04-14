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В Бресте задержали автоледи с 3,7 промилле. Говорит, пила успокоительное

14.04.2021 19:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На улице Гоголя в Бресте 8 апреля около 23 часов внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль Peugeot, хаотически двигавшийся по проезжей части. Сотрудники подали водителю сигнал об остановке, за рулем оказалась 28-летняя брестчанка с признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В беседе с сотрудником милиции девушка сказала, что дома произошла стрессовая ситуация и она выпила 1,5 баночки успокоительных капель, в которых содержится этиловый спирт, но алкоголь не употребляла. Позже медицинское освидетельствование показало 3,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

На женщину составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В ГАИ напомнили, что в целях предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями с 10 по 19 апреля 2021 года на территории Республики Беларусь проходит профилактическая акция «Трезвый водитель».

Кроме того, с 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь, в котором ужесточается наказание за нетрезвое вождение и вводится градация алкогольного опьянения водителя.

Ответственность для лиц, которые управляют ТС в состоянии алкогольного опьянения с 0,8 промилле включительно, влечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 3 года. Свыше 0,8 промилле — штраф в размере 200 базовых величин с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 5 лет.

 
Теги: Брест
 
 
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На улице Гоголя в Бресте 8 апреля около 23 часов внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль Peugeot, хаотически двигавшийся по проезжей части. Сотрудники подали...
 
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