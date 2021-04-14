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В новом трейлере «Форсажа 9» показали Джона Сину и много CG-графики (видео)

14.04.2021 19:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Форсаж» никогда не закончится, и тому есть доказательства. Сегодня вышел новый трейлер боевика, премьера которого запланирована на 20 мая. Картина получила название «Форсаж 9» — это уже девятая часть франшизы, которой в этом году исполняется 20 лет. Режиссером проекта выступил Джастин Лин, снимавший 3, 4, 5 и 6-ю части сериала.

По сюжету Доминик Торетто ведет спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако они знают, что новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких.

Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее. Ситуация усложняется тем, что этот человек  брат Доминика Джейкоб (Джон Сина).

Предполагается, что франшизу закроет выход «Форсажа 11»  последние два фильма (10-й и 11-й) снимет режиссер Джастин Лин, который поставит жирную точку. Правда, не исключено, что десятый «Форсаж» разделят на две части.

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«Форсаж» никогда не закончится, и тому есть доказательства. Сегодня вышел новый трейлер боевика, премьера которого запланирована на 20 мая. Картина получила...
 
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