Солист «Иванушек International» скоро станет дедушкой

Источник материала: Tut.by

50-летний Кирилл Андреев, участник популярной в конце 1990-х группы «Иванушки International», скоро станет дедушкой, пишет spletnik.



Фото: Кристина Олешкевич

Его сын, 20-летний Кирилл Андреев — младший, женился на своей возлюбленной Аделине в феврале прошлого года, и вот теперь пара ожидает прибавления в семье. Новостью с подписчиками вчера поделилась сама невестка музыканта, опубликовав снимки.

— Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел, — написала она.

Пол ребенка она пока не назвала, но, по данным kp.ru , друзья семьи рассказали, что Кирилл и Аделина ждут девочку: появиться на свет она должна этим летом.