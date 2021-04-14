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Солист «Иванушек International» скоро станет дедушкой

14.04.2021 19:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

50-летний Кирилл Андреев, участник популярной в конце 1990-х группы «Иванушки International», скоро станет дедушкой, пишет spletnik.


Фото: Кристина Олешкевич

Его сын, 20-летний Кирилл Андреев — младший, женился на своей возлюбленной Аделине в феврале прошлого года, и вот теперь пара ожидает прибавления в семье. Новостью с подписчиками вчера поделилась сама невестка музыканта, опубликовав снимки.
— Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел, — написала она.

Пол ребенка она пока не назвала, но, по данным kp.ru, друзья семьи рассказали, что Кирилл и Аделина ждут девочку: появиться на свет она должна этим летом.

 
Теги: Новости
 
 
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Новостью с подписчиками вчера поделилась сама невестка музыканта, опубликовав снимки.
 
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