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Солист «Иванушек International» скоро станет дедушкой
Источник материала: Tut.by
50-летний Кирилл Андреев, участник популярной в конце 1990-х группы «Иванушки International», скоро станет дедушкой,
Его сын, 20-летний Кирилл Андреев — младший, женился на своей возлюбленной Аделине в феврале прошлого года, и вот теперь пара ожидает прибавления в семье. Новостью с подписчиками вчера поделилась сама невестка музыканта, опубликовав снимки.
Пол ребенка она пока не назвала, но,
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Новостью с подписчиками вчера поделилась сама невестка музыканта, опубликовав снимки.
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