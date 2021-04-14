Директор гродненского «Химволокно» Виталий Рудзинскас покинул должность





Виталий Рудзинскас. Фото: "Гродненский химик"





Информацию подтвердили на предприятии «Вечернему Гродно». Обязанности директора завода исполняет главный инженер.





Hrodna.life обстоятельства своего ухода. На сайте предприятия информацию пока не обновили. Виталий Рудзинскас отказался прокомментироватьобстоятельства своего ухода. На сайте предприятия информацию пока не обновили.





Слухи об уходе Рудзинскаса ходили еще в феврале. По мнению работников, это могло быть связано с тем, что на «Химволокно» в августе работники вели переговоры с властями, требовали вывесить итоговые протоколы выборов и освободить всех заключенных. В январе 2021 года на «Гродно Азот», где была похожая ситуация, назначили нового руководителя — Игоря Ляшенко вместо Игоря Бобыря.





Виталию Рудзинскасу 50 лет. Он родился в 1970-м в Гродно, жил в Чехословакии, так как отец был военнослужащим. Рудзинскас окончил Саратовское высшее военно-инженерное училище химической защиты по специальности «Химия и технология органического синтеза». Работал на гродненском заводе «Химволокно» оператором агрегата формования и руководителем ряда цехов. Поработал на нескольких заводах в России. В 2010 году вернулся в Гродно и возглавил управление технического развития ОАО «Гродно Химволокно», в 2015 году стал директором предприятия.



