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Директор гродненского «Химволокно» Виталий Рудзинскас покинул должность
Источник материала: Партизан
Виталий Рудзинскас, заместитель гендиректора ОАО «Гродно Азот» и директор филиала «Завод Химволокно», не работает на своей должности с 4 апреля,
Виталий Рудзинскас. Фото: "Гродненский химик"
Информацию подтвердили на предприятии «Вечернему Гродно». Обязанности директора завода исполняет главный инженер.
Виталий Рудзинскас отказался прокомментировать
Слухи об уходе Рудзинскаса ходили еще в феврале. По мнению работников, это могло быть связано с тем, что на «Химволокно» в августе работники вели переговоры с властями, требовали вывесить итоговые протоколы выборов и освободить всех заключенных. В январе 2021 года на «Гродно Азот», где была похожая ситуация, назначили нового руководителя — Игоря Ляшенко вместо Игоря Бобыря.
Виталию Рудзинскасу 50 лет. Он родился в 1970-м в Гродно, жил в Чехословакии, так как отец был военнослужащим. Рудзинскас окончил Саратовское высшее военно-инженерное училище химической защиты по специальности «Химия и технология органического синтеза». Работал на гродненском заводе «Химволокно» оператором агрегата формования и руководителем ряда цехов. Поработал на нескольких заводах в России. В 2010 году вернулся в Гродно и возглавил управление технического развития ОАО «Гродно Химволокно», в 2015 году стал директором предприятия.
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Виталий Рудзинскас, заместитель гендиректора ОАО «Гродно Азот» и директор филиала «Завод Химволокно», не работает на своей должности с 4 апреля, написал...
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