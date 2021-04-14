В БНФ не связывают задержание Юрия Зенковича с деятельностью партии

— Юрий Зенкович уже давно отошел от партийних дел. Нельзя назвать его даже активистом. Особенно с тех пор, как он переехал в США. Он оставался членом партии, но никакой деятельности в партии не было давно. Поэтому задержание никак не связано с БНФ, —т Еврорадио заместитель председателя Партии БНФ Дмитрий Солошкин.