Что содержит новый закон о дорожном движении?

Источник материала: ОНТ

На очередном заседании пятой сессии Палаты представителей министр внутренних дел представил законопроект «Об изменении Закона о дорожном движении».

Какие нововведения ждут водителей? Что изменится для курсантов автошкол? На эти вопросы в программе «ОбъективНо» ответили начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности ГУ ГАИ МВД Александр Шевченко и председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Игорь Комаровский.





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