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Что содержит новый закон о дорожном движении?
Источник материала: ОНТ
На очередном заседании пятой сессии Палаты представителей министр внутренних дел представил законопроект «Об изменении Закона о дорожном движении».
Какие нововведения ждут водителей? Что изменится для курсантов автошкол? На эти вопросы в программе «ОбъективНо» ответили начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности ГУ ГАИ МВД Александр Шевченко и председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Игорь Комаровский.
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На очередном заседании пятой сессии Палаты представителей министр внутренних дел представил законопроект «Об изменении Закона о дорожном движении». Какие...
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