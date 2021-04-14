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Сколько партий нужно белорусам и зачем? Мнения экспертов

14.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько партий нужно белорусам и зачем? Мнения экспертов

На минувшей неделе партийному строительству посвятили совещание у Главы государства. Говорили о том, насколько своевременно сейчас реформировать политическую систему, каким должно быть финансирование партий, стоит ли снижать численный порог при регистрации.  

Зачем белорусам нужны партии? Какие у них цели и готовы ли они сами финансировать себя? На эти темы рассуждали гости программы «ОбъективНо». В студии ОНТ – сопредседатель гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ, председатель оргкомитета по созданию партии «Демократический союз» Андрей Ланкин, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Олег Гайдукевич, заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько.


 

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На минувшей неделе партийному строительству посвятили совещание у Главы государства. Говорили о том, насколько своевременно сейчас реформировать политическую...
 
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