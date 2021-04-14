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Поддержка санкций и предложение перенести мирные переговоры из Минска: как далеко зайдет Украина в поиске врагов?
Источник материала: ОНТМинска: как далеко зайдет Украина в поиске врагов?" class="one-news__figure-img">
На первых полосах прессы – по-прежнему ситуация на российско-украинской границе. Украина, похоже, усиленно ищет врагов, в том числе, в лице Беларуси – об этом говорит заявление о необходимости переноса мирных переговоров из Минска. От соседей продолжает звучать антибелорусская санкционная риторика.
В целом в мире дипломатическая парадигма меняется. Ценность переговорного процесса уступает место воинственным заявлениям. Что заставляет пересматривать собственную внешнеполитическую стратегию.
Не пора ли Минску вести себя жестче? И чем Беларусь мешает Украине? На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных и директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.
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Поддержка санкций и предложение перенести мирные переговоры из Минска: как далеко зайдет Украина в поиске врагов?
На первых полосах прессы – по-прежнему ситуация на российско-украинской границе. Украина, похоже, усиленно ищет врагов, в том числе, в лице Беларуси – об этом...
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