Поддержка санкций и предложение перенести мирные переговоры из Минска: как далеко зайдет Украина в поиске врагов?

Источник материала: ОНТ

Минска: как далеко зайдет Украина в поиске врагов?" class="one-news__figure-img">

На первых полосах прессы – по-прежнему ситуация на российско-украинской границе. Украина, похоже, усиленно ищет врагов, в том числе, в лице Беларуси – об этом говорит заявление о необходимости переноса мирных переговоров из Минска. От соседей продолжает звучать антибелорусская санкционная риторика.

В целом в мире дипломатическая парадигма меняется. Ценность переговорного процесса уступает место воинственным заявлениям. Что заставляет пересматривать собственную внешнеполитическую стратегию.

Не пора ли Минску вести себя жестче? И чем Беларусь мешает Украине? На эти вопросы ответили гости программы «ОбъективНо». В студии – председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных и директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.





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