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Минчанин зарабатывал деньги под видом благотворительности
Источник материала: ОНТ
Житель Минска зарабатывал деньги под видом благотворительности. Мужчину привлекли к ответственности,
На сайте мужчина размещал максимальную рыночную стоимость продуктов, а затем ждал большого количества заказов. После этого мужчина покупал товары по оптовым ценам, а оставшуюся разницу оставлял себе. Когда заказы спустя время стали единичными, минчанин закрыл сайт.
Мужчина привлечен к административной ответственности.
ФОТО: freepik
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Житель Минска зарабатывал деньги под видом благотворительности. Мужчину привлекли к ответственности, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга...
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