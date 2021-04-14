Минчанин зарабатывал деньги под видом благотворительности

Источник материала: ОНТ

Житель Минска зарабатывал деньги под видом благотворительности. Мужчину привлекли к ответственности, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

На сайте мужчина размещал максимальную рыночную стоимость продуктов, а затем ждал большого количества заказов. После этого мужчина покупал товары по оптовым ценам, а оставшуюся разницу оставлял себе. Когда заказы спустя время стали единичными, минчанин закрыл сайт.

Мужчина привлечен к административной ответственности.

ФОТО: freepik





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