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Какие болезни обостряются весной? Рассказывает врач
Источник материала: ОНТ
В весенний период у людей могут обостряться проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергии,
Увеличение пыльцы в воздухе и включение некоторых продуктов в рацион может вызывать весной аллергию. В таком случае медик советует обратиться к врачу аллергологу-иммунологу.
Также в теплый период года могут быть скачки давления у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Людмила Лапа порекомендовала пить больше минеральной воды весной.
ФОТО: freepik
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В весенний период у людей могут обостряться проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергии, рассказала телеканалу «Звезда» врач-терапевт Людмила Лапа. ...
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