Какие болезни обостряются весной? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

В весенний период у людей могут обостряться проблемы с желудочно-кишечным трактом и аллергии, рассказала телеканалу «Звезда» врач-терапевт Людмила Лапа.

Увеличение пыльцы в воздухе и включение некоторых продуктов в рацион может вызывать весной аллергию. В таком случае медик советует обратиться к врачу аллергологу-иммунологу.

Также в теплый период года могут быть скачки давления у тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Людмила Лапа порекомендовала пить больше минеральной воды весной.

ФОТО: freepik





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