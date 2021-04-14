Пасмурно, дождливо и ветрено. Прогноз погоды на 15 апреля

Источник материала: ОНТ

Майское тепло, накрывшее нашу страну в начале недели, продержалось недолго. И с северо-восточным ветром в Беларусь устремились прохладные влажные воздушные массы, неся ненастную погоду. В ближайшие дни будет пасмурно, дождливо и ветрено.

Завтра, 15 апреля, погодные условия будут определять активные контрастные атмосферные фронты от южного циклона с центром над Украиной. В результате небо будет закрыто плотными дождевыми облаками, что будет ограничивать дневной прогрев.

В четверг облачно. Временами дожди, ночью и утром по Брестской и Гродненской областям возможен мокрый снег. Днем по востоку страны сильные дожди, большая вероятность гроз. Влажность до 90%. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К утру температура воздуха составит от +3°С по юго-западу до +9°С тепла по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до отметок от +7°С по Гродненской области до +13°С тепла по Могилевской. К вечеру – от +5°С по западу до +11°С по востоку.

В пятницу и в субботу сохранится преобладание облачной с небольшими прояснениями погоды. Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4°С…+9°С, днем от +7°С в западных районах до +15°С в восточных. В воскресенье с ростом атмосферного давления метеоусловия начнут постепенно улучшаться – дождей станет меньше, а температура начнет постепенно повышаться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram