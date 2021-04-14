Женская сборная Беларуси по гандболу отыгралась, одолев команду Украины в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Украины в товарищеском матче в Минске, взяв реванш за вчерашнее поражение.

Встреча закончилась со счетом 29:21. Самой результативной стала правая полусредняя украинок Татьяна Поляк, забросившая шесть мячей. В составе сборной Беларуси четыре раза отличилась Наталья Котина.

Первый матч команд накануне закончился победой украинок со счётом 27:24. 16 апреля в Подгорице сборная Беларуси встретится с черногорками в плей-офф отбора на чемпионат мира 2021 года.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram