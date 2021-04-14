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Женская сборная Беларуси по гандболу отыгралась, одолев команду Украины в товарищеском матче

14.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по гандболу отыгралась, одолев команду Украины в товарищеском матче

Женская сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Украины в товарищеском матче в Минске, взяв реванш за вчерашнее поражение.

Встреча закончилась со счетом 29:21. Самой результативной стала правая полусредняя украинок Татьяна Поляк, забросившая шесть мячей. В составе сборной Беларуси четыре раза отличилась Наталья Котина. 

Первый матч команд накануне закончился победой украинок со счётом 27:24. 16 апреля в Подгорице сборная Беларуси встретится с черногорками в плей-офф отбора на чемпионат мира 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Украины в товарищеском матче в Минске, взяв реванш за вчерашнее поражение. Встреча закончилась со счетом 29:21....
 
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