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Женская сборная Беларуси по гандболу отыгралась, одолев команду Украины в товарищеском матче
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Украины в товарищеском матче в Минске, взяв реванш за вчерашнее поражение.
Встреча закончилась со счетом 29:21. Самой результативной стала правая полусредняя украинок Татьяна Поляк, забросившая шесть мячей. В составе сборной Беларуси четыре раза отличилась Наталья Котина.
Первый матч команд накануне закончился победой украинок со счётом 27:24. 16 апреля в Подгорице сборная Беларуси встретится с черногорками в плей-офф отбора на чемпионат мира 2021 года.
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Женская сборная Беларуси по гандболу обыграла команду Украины в товарищеском матче в Минске, взяв реванш за вчерашнее поражение. Встреча закончилась со счетом 29:21....
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