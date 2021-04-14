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Спортивные объекты для проведения чемпионата мира по хоккею в Латвии до сих пор не готовы
Источник материала: ОНТ
Латвийская федерация хоккея выразила обеспокоенность из-за неготовности инфраструктуры страны к чемпионату мира. Напомним, изначально форум планировалось провести в Риге и Минске.
Однако Международная федерация хоккея приняла решение перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси. Официальная формулировка – из соображений безопасности. В итоге турнир примет только Рига. Между тем к такому повороту событий Латвия, очевидно, оказалась не готова. Две арены из трёх до сих пор не сданы в эксплуатацию. Дедлайн был ещё в середине марта.
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Латвийская федерация хоккея выразила обеспокоенность из-за неготовности инфраструктуры страны к чемпионату мира. Напомним, изначально форум планировалось...
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