Власти Киева продлили антиковидный локдаун. Недовольные предприниматели вышли на улицы

Источник материала: ОНТ

В Киеве продлён антиковидный локдаун. Ограничения будут действовать, по крайней мере, до конца апреля.





На этом фоне предприниматели вновь вышли на улицы. Людей возмущает то, что власти заставляют платить налоги, но не дают работать во время карантина. Митингующие требуют открыть торговые центры, разрешить продуктовые ярмарки на свежем воздухе.

Протест проходит у Киевской городской администрации. К зданию стянуты усиленные наряды полиции.

Напомним, карантин в украинской столице из-за эпидситуации усилили в начале месяца. Тогда не исключили, что в городе могут объявить режим ЧС.

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