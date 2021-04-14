В Госатомнадзоре рассказали о планах по обращению с отходами и отработавшим топливом БелАЭС

Источник материала: ОНТ

Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС рассмотрят в ближайшее время – об этом сообщили сегодня в Госатомнадзоре.





Ввод станции проводится в несколько этапов, включая физический и энергетический пуски. Сейчас завершается опытно-промышленная эксплуатация, которая предусматривает более 250 испытаний. Безопасность станции – в приоритете! Дополнительную оценку качества белорусской АЭС дают, в том числе, международные эксперты. На прошлой неделе готовность второго энергоблока к предстоящей загрузке топлива и последующего включения в энергосистему Беларуси оценивали специалисты действующих АЭС из России, Болгарии, Эмиратов и Турции.

В Госатомнадзоре рассказали и о планах по обращению с отходами и отработавшим топливом БелАЭС. В зависимости от категории отходов предусмотрены специальные технологические решения по их безопасному хранению.

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