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В Госатомнадзоре рассказали о планах по обращению с отходами и отработавшим топливом БелАЭС

14.04.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Госатомнадзоре рассказали о планах по обращению с отходами и отработавшим топливом БелАЭС

Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС рассмотрят в ближайшее время – об этом сообщили сегодня в Госатомнадзоре. 


Ввод станции проводится в несколько этапов, включая физический и энергетический пуски. Сейчас завершается опытно-промышленная эксплуатация, которая предусматривает более 250 испытаний. Безопасность станции – в приоритете! Дополнительную оценку качества белорусской АЭС дают, в том числе, международные эксперты. На прошлой неделе готовность второго энергоблока к предстоящей загрузке топлива и последующего включения в энергосистему Беларуси оценивали специалисты действующих АЭС из России, Болгарии, Эмиратов  и Турции. 

В Госатомнадзоре рассказали и о планах по обращению с отходами и отработавшим топливом БелАЭС. В зависимости от категории отходов предусмотрены специальные технологические решения по их безопасному хранению.

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Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС рассмотрят в ближайшее время – об этом сообщили сегодня в Госатомнадзоре.  Ввод станции...
 
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