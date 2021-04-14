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Заместитель директора Глубокского государственного профессионального лицея Элла Жданович. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Источник материала: ОНТ
Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.
Руководители предприятий, педагоги, врачи, представители культуры и спорта. А ещё они мамы, жены, дочери и подруги. Уже состоялись как личности и профессионалы, но не намерены на этом останавливаться. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – о чуткости, увлеченности, безграничном терпении и любви к детям. Заместитель директора Глубокского государственного профессионального лицея Элла Жданович. Её историю смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.
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Заместитель директора Глубокского государственного профессионального лицея Элла Жданович. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше. Руководители...
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