Заместитель директора Глубокского государственного профессионального лицея Элла Жданович. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.

Руководители предприятий, педагоги, врачи, представители культуры и спорта. А ещё они мамы, жены, дочери и подруги. Уже состоялись как личности и профессионалы, но не намерены на этом останавливаться. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – о чуткости, увлеченности, безграничном терпении и любви к детям. Заместитель директора Глубокского государственного профессионального лицея Элла Жданович. Её историю смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.





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