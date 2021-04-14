Хорватию накрыли мощные снегопады

Источник материала: ОНТ

В Хорватии устраняют последствия нетипичных для этого времени года снегопадов.





В некоторых городах за несколько часов снежный покров превысил 10 сантиметров. Огромные пробки на дорогах, вдоль трасс стоят грузовики. Упавшие ветки повредили припаркованные машины.

Есть пострадавшие и среди людей. Такой снег, в частности на морском курорте Сплит, выпал впервые за 30 лет.

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