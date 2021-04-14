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В Беларуси одобрили произведенную в республике вакцину «Спутник V»
14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минздрав Беларуси одобрил российскую вакцину «Спутник V», произведенную на предприятии «Белмедпрепараты», сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что полупродукт вакцины производится российской компанией «Генериум». Препарат, произведенный на данной площадке, ранее уже был одобрен Мизндравом республики и используется для вакцинации медицинских работников.
Белорусское предприятие намерено производить до 500 тысяч доз российского препарата в месяц, что значительно повысит доступность вакцины для граждан Беларуси.
Ранее стало известно, что
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Предприятие «Белмедпрепараты» будет производить до 500 тысяч доз препарата в месяц.
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