В Беларуси одобрили произведенную в республике вакцину «Спутник V»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минздрав Беларуси одобрил российскую вакцину «Спутник V», произведенную на предприятии «Белмедпрепараты», сообщает пресс-служба ведомства.

«Вакцина «Спутник V» (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена Минздравом. Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Отмечается, что полупродукт вакцины производится российской компанией «Генериум». Препарат, произведенный на данной площадке, ранее уже был одобрен Мизндравом республики и используется для вакцинации медицинских работников.

Белорусское предприятие намерено производить до 500 тысяч доз российского препарата в месяц, что значительно повысит доступность вакцины для граждан Беларуси.