Олега Буткевича избрали председателем Конференции католических епископов Беларуси

Епископ Витебский Олег Буткевич избран новым председателем Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ). Это решение было принято 14 апреля на 80-м пленарном заседании ККЕБ, сообщает портал Римско-католической церкви в Беларуси.





Заместителем председателя избран епископ Гродненский Александр Кашкевич, генеральным секретарем — епископ Гродненской диоцезии Юзеф Станевский.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, покинувший пост председателя ККЕБ после решения папы римского Франциска отправить его на пенсию в связи с достижением 75-летнего возраста, избран председателем комиссии ККЕБ по делам общего пастырства. Также он остается главой комиссии ККЕБ Божьего культа и дисциплины таинств и Совета по делам экуменизма.

Олег Буткевич — один из самых молодых епископов Беларуси. Он родился 18 марта 1972 года в Браславе (Витебская область). Окончил Белорусский государственный аграрный технический университет, высшую духовную семинарию в Гродно.

Священническое посвящение принял 13 мая 2000 года. Исполнял обязанности викария прихода в Новополоцке, настоятеля прихода в Бешенковичах, Уле, Витебске, декана деканата Витебск-Северный.

29 ноября 2013 года папа Франциск назначил ксендза Буткевича епископом Витебским. Епископское посвящение он получил 18 января 2014 года.

В июне 2015 года Буткевич был избран заместителем председателя Конференции католических епископов Беларуси.