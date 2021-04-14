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Лукашенко и Алиев договорились о новом этапе экономического сотрудничества
14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Азербайджан планируют открыть совместные предприятия. О новом этапе развития экономического сотрудничества договорились Александр Лукашенко и Ильхам Алиев во время переговоров в Баку, передает «МИР 24».
Речь шла о торгово-экономическом взаимодействии, о перспективах в области сельского хозяйства и поставок продуктов питания. Президенты пришли к мнению – проблем нет ни в одной сфере, как и расхождений по международной повестке.
В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул, что товарооборот между странами растет. За прошлый год он достиг 500 миллионов долларов. В основном, за счет поставок сырой нефти в Беларусь.
По итогам переговоров президентов стороны подписали ряд документов. В частности, о сотрудничестве в сферах туризма и энергетики.
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По итогам переговоров президентов стороны подписали ряд документов. В частности, о сотрудничестве в сферах туризма и энергетики.
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