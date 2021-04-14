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Лукашенко и Алиев договорились о новом этапе экономического сотрудничества

14.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Азербайджан планируют открыть совместные предприятия. О новом этапе развития экономического сотрудничества договорились Александр Лукашенко и Ильхам Алиев во время переговоров в Баку, передает «МИР 24».

Речь шла о торгово-экономическом взаимодействии, о перспективах в области сельского хозяйства и поставок продуктов питания. Президенты пришли к мнению – проблем нет ни в одной сфере, как и расхождений по международной повестке.

«Наши оценки обстановки в мире полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу. В последнее время мы заметно продвинулись в отношениях. Очень ценю открытую и доброжелательную атмосферу встреч с моим другом», – заявил Лукашенко.

В свою очередь Ильхам Алиев подчеркнул, что товарооборот между странами растет. За прошлый год он достиг 500 миллионов долларов. В основном, за счет поставок сырой нефти в Беларусь.

«В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме. И думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован. Проект взаимовыгодный. И мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере», – констатировал Алиев.

По итогам переговоров президентов стороны подписали ряд документов. В частности, о сотрудничестве в сферах туризма и энергетики.



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По итогам переговоров президентов стороны подписали ряд документов. В частности, о сотрудничестве в сферах туризма и энергетики.
 
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