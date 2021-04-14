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Олексин рассказал, почему торговал сигаретами через арабскую компанию
Источник материала: Партизан
Белорусский бизнесмен Алексей Олексин рассказал, для чего при поставках табачной продукции на экспорт использует зарегистрированную в ОАЭ компанию Petrotrade.
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
«Белсат»
Брянские таможенники усомнились в легальности поставок. Дело в том, что обозначение с надписью «DUTY FREE ONLY» приклеено на каждой полиэтиленовой упаковке блока сигарет. Данное обозначение является бумажным и легко отделимо от упаковки без повреждения самой упаковки. На пачках сигарет обозначение «DUTY FREE ONLY» отсутствовало. В оборот продукция не была выпущена,
«Фрихаус» попыталась оспорить данное решение. В суде
Владелец «Фрихауса» Дмитрий Онюшев сказал «Белсату», что это была разовая поставка и ему удалось убедить суд в легальности сделки. Однако он не предоставил документы об этом, как и о том, что белорусские сигареты были проданы через магазин duty free в Брянской области на границе с Украиной. Сейчас торговля свернута из-за пандемии.
Что касается компании Petrotrade, то она располагается в свободной экономической зоне Рас-аль-Хаймы в часе езды от Дубая. В этой зоне не платят налоги и пошлину на реэкспортированные товары. Руководитель Petrotrade — Дмитрий Олексин, сын белорусского бизнесмена Алексея Олексина. Недавно он переписал на сына часть своих активов. В том числе компанию «Энерго-Оил», которая с 1 августа 2018 года является единым оператором в республике по продаже сигарет фабрики «Неман». Вскоре после этого компания стала строить сеть «Табакерка». А в 2020 году Олексины запустили свою табачную фабрику в Минске и наладили лицензионное производство продукции под брендами, принадлежащими Philip Morris International.
— У нас плательщик акциза — производитель или импортер. Соответственно, если продаешь, то акциз при экспорте ложится на себестоимость продукции. Поэтому когда белорусская компания приобретает у белорусской компании любой подакцизный товар и экспортирует его, акциз идет на себестоимость. То есть увеличивается стоимость товара при экспорте, — сказал Олексин «Белсату», комментируя продажи товаров через Petrotrade. При этом он отметил, что речи об оптимизации затрат не идет, «это принятый согласно Налоговому кодексу порядок экспорта [подакцизных товаров]». Отвечая на вопрос, почему выбрал юрисдикцию в ОАЭ, бизнесмен сказал, что «это мое право».
Согласно экспортно-импортной базе данных
Алексей Олексин все разговоры о контрабанде отверг как не имеющие фактологических оснований.
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Белорусский бизнесмен Алексей Олексин рассказал, для чего при поставках табачной продукции на экспорт использует зарегистрированную в ОАЭ компанию Petrotrade.
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