Олексин рассказал, почему торговал сигаретами через арабскую компанию

выяснил , что в июле 2019 года Petrotrade поставила российской компании «Фрихаус» целую фуру сигарет «Фэст», Credo и NZ, производящихся на гродненской табачной фабрике «Неман». По документам продукция направлялась для реализации в магазинах беспошлинной торговли. «Белсат», что в июле 2019 года Petrotrade поставила российской компании «Фрихаус» целую фуру сигарет «Фэст», Credo и NZ, производящихся на гродненской табачной фабрике «Неман». По документам продукция направлялась для реализации в магазинах беспошлинной торговли.





пишет news.tut.by Брянские таможенники усомнились в легальности поставок. Дело в том, что обозначение с надписью «DUTY FREE ONLY» приклеено на каждой полиэтиленовой упаковке блока сигарет. Данное обозначение является бумажным и легко отделимо от упаковки без повреждения самой упаковки. На пачках сигарет обозначение «DUTY FREE ONLY» отсутствовало. В оборот продукция не была выпущена,news.tut.by

отметили , что согласно правилам, наклейка наносится на упаковку (для табака и табачных изделий) таким образом, чтобы она не могла быть удалена с товара без повреждения упаковки. Для табачной продукции наклейка наносится на каждую единицу товара и его упаковку, которая неотделима от товара до его употребления и в которой товар представляется для розничной продажи. Суд довод компании о том, что «товар при проведении таможенного досмотра находился в помещениях с повышенной влажностью, что негативно могло сказаться на надежности приклеивания бирки с надписью „DUTY FREE ONLY“ не смог принять во внимание, поскольку является предположительным». «Фрихаус» попыталась оспорить данное решение. В суде, что согласно правилам, наклейка наносится на упаковку (для табака и табачных изделий) таким образом, чтобы она не могла быть удалена с товара без повреждения упаковки. Для табачной продукции наклейка наносится на каждую единицу товара и его упаковку, которая неотделима от товара до его употребления и в которой товар представляется для розничной продажи. Суд довод компании о том, что «товар при проведении таможенного досмотра находился в помещениях с повышенной влажностью, что негативно могло сказаться на надежности приклеивания бирки с надписью „DUTY FREE ONLY“ не смог принять во внимание, поскольку является предположительным».





Владелец «Фрихауса» Дмитрий Онюшев сказал «Белсату», что это была разовая поставка и ему удалось убедить суд в легальности сделки. Однако он не предоставил документы об этом, как и о том, что белорусские сигареты были проданы через магазин duty free в Брянской области на границе с Украиной. Сейчас торговля свернута из-за пандемии.





Что касается компании Petrotrade, то она располагается в свободной экономической зоне Рас-аль-Хаймы в часе езды от Дубая. В этой зоне не платят налоги и пошлину на реэкспортированные товары. Руководитель Petrotrade — Дмитрий Олексин, сын белорусского бизнесмена Алексея Олексина. Недавно он переписал на сына часть своих активов. В том числе компанию «Энерго-Оил», которая с 1 августа 2018 года является единым оператором в республике по продаже сигарет фабрики «Неман». Вскоре после этого компания стала строить сеть «Табакерка». А в 2020 году Олексины запустили свою табачную фабрику в Минске и наладили лицензионное производство продукции под брендами, принадлежащими Philip Morris International.





— У нас плательщик акциза — производитель или импортер. Соответственно, если продаешь, то акциз при экспорте ложится на себестоимость продукции. Поэтому когда белорусская компания приобретает у белорусской компании любой подакцизный товар и экспортирует его, акциз идет на себестоимость. То есть увеличивается стоимость товара при экспорте, — сказал Олексин «Белсату», комментируя продажи товаров через Petrotrade. При этом он отметил, что речи об оптимизации затрат не идет, «это принятый согласно Налоговому кодексу порядок экспорта [подакцизных товаров]». Отвечая на вопрос, почему выбрал юрисдикцию в ОАЭ, бизнесмен сказал, что «это мое право».





«ImportGenius» , продажа белорусских сигарет шла через Литву. На литовской таможне не исключают, что такие схемы могут служить для контрабандных поставок сигарет. Это называется прерванный транзит, либо карусель. Согласно экспортно-импортной базе данных, продажа белорусских сигарет шла через Литву. На литовской таможне не исключают, что такие схемы могут служить для контрабандных поставок сигарет. Это называется прерванный транзит, либо карусель.





Алексей Олексин все разговоры о контрабанде отверг как не имеющие фактологических оснований.