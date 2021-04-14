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Власти Беларуси объявили конкурс на лучший логотип Года народного единства
Источник материала: Партизан
Министерство информации
Фото newsbel.by/
Дедлайн — 26 апреля. Символ нужно представить на суд жюри в электронном виде в формате JPЕG/TIFF/PNG (в цвете) расширением не менее 300 dpi. Размер одного файла — не более 10 Мб. Необязательно рисовать логотип в графическом редакторе. Можно изобразить символ вручную карандашами, красками и т. п. В таком случае рисунок необходимо отсканировать в JPEG/PDF (в цвете). Размер файла — тоже не более 10 Мб.
Работы ждут на ящике
К заявке надо приложить краткую пояснительную записку в свободной форме. При этом Мининформации пока не сообщает, предусмотрены ли призы для победителей.
Ранее власти объявили 2021-й Годом народного единства и по этому поводу сказали, что «для детей» нужно перевернуть «страницу пройденного» и «вместе писать новую главу независимой Беларуси». Позже правительство решило учредить и День народного единства. Также в парламенте пройдут слушания по теме «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР».
В качестве даты Дня народного единства предложены только два варианта: 17 сентября и 14 ноября, которые связаны с переходом под контроль БССР западнобелорусских земель от поляков в 1939 году,
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