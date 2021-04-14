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За матчи в командах "ДНР" и "ЛНР" пожизненно отстранены от футбола 26 украинских игроков

14.04.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 украинских игроков, причастных к матчам за команды так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом 14 апреля сообщает УАФ.


На обжалование своего решения УАФ дает футболистам 10 дней
Фото: depositphotos.com

Дело в отношении футболистов, зарегистрированных в информационно-аналитической базе УАФ, было открыто в связи с заявлением комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации и Службы безопасности Украины.

Как подчеркнули в УАФ, действия 26 игроков вредят репутации украинского футбола и самой ассоциации. В дальнейшем они не смогут не только играть, но и вести административную либо спортивную деятельность, связанную с футболом.

На обжалование своего решения УАФ дает уличенным в причастности к командам "ДНР" и "ЛНР" футболистам 10 дней.
 
 
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Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от футбола 26 украинских игроков, причастных к матчам за команды так...
 
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