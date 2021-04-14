



На обжалование своего решения УАФ дает футболистам 10 дней

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Дело в отношении футболистов, зарегистрированных в информационно-аналитической базе УАФ, было открыто в связи с заявлением комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации и Службы безопасности Украины.





Как подчеркнули в УАФ, действия 26 игроков вредят репутации украинского футбола и самой ассоциации. В дальнейшем они не смогут не только играть, но и вести административную либо спортивную деятельность, связанную с футболом.





На обжалование своего решения УАФ дает уличенным в причастности к командам "ДНР" и "ЛНР" футболистам 10 дней.



