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Четыре человека спасли на пожаре в Гомеле, среди них трое детей
Источник материала: БTПодборка горячих новостей от спасателей у Карины Пашковой.
В Могилевском районе СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека во время пожара. Скончался 81-летний пенсионер. Фигуранты по делу - супруги, которые развели костер. Сообщается, что пара наводила порядок у себя на участке, собрали мусор и подожгли. Сначала огонь держали под контролем. Однако искры начали разлетаться в разные стороны, хозяева пытались самостоятельно побороть стихию, но не смогли и позвали на помощь сотрудников МЧС. Пламя быстро перешло на соседний участок, где жил пожилой мужчина. Позже спасатели обнаружили его тело у сарая. Уголовное дело возбудили за причинение смерти по неосторожности.
Четыре человек спасли на пожаре в Гомеле, среди них трое детей. Пламя вспыхнуло накануне в доме по бульвару газеты "Гомельская правда". Когда спасатели приехали на место происшествия, плотный дым уже заполнил апартаменты на втором этаже. 39-летний хозяин квартиры во время пожара был на работе, со слов соседей, мужчина характеризуется положительно. Еще в одном жилище также стоял плотный дым, там была девушка, которая просила о помощи. Ее бойцы МЧС вывели на свежий воздух. На лестнице на 4 уровне огнеборцы обнаружили 12-летнюю девочку, ей также помогли выбраться на улицу. Вызволили спасатели и 26-летнюю женщину с ребенком, их эвакуировали с 3 этажа с помощью специальной лестницы.
Огнеборцы пожар ликвидировали. Однако часть имущества в помещении повреждена огнем. Никто не пострадал, вероятно, пламя вспыхнуло из-за проблем с электрооборудованием.
5 хозпостроек оказались во власти стихии в Миорском районе. Пламя могло разыграться из-за неосторожного обращения с огнем. Информация о возгорании в деревне Липно поступила на горячую линию накануне днем. Огонь охватил строения, была угроза, что пламя перекинется на соседние здания. Спасатели ликвидировали возгорание оперативно, но все же был нанесен материальный ущерб. 2 сарая уничтожены, сгорела крыша в бане, повреждены стены еще в двух строениях. Точную причину происшествия пока не называют.
Короткое замыкание светильника - одна из версий пожара на складе в Гродно. Огонь распространился по первому уровню двухэтажной постройки. Два человека, которые в момент возгорания находились на втором этаже, покинули здание самостоятельно. В течение 20 минут специалисты побороли огненную стихию. Однако в результате ЧП уничтожена часть оборудования.
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Подборка горячих новостей от спасателей у Карины Пашковой. В Могилевском районе СК возбудил уголовное дело по факту гибели человека во время пожара. Скончался...
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