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Две пассажирки маршрутного такси пострадали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске

14.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Дайджест новостей подготовил Юрий Шевчук.

Два пассажира маршрутного такси пострадали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске. По предварительной информации, сегодня утром грузовик МАЗ при перестроении столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes. Два пассажира маршрутки (девушка 20 лет и женщина 46 лет) получили травмы и были доставлены в больницу. 

В Светлогорске на пешеходном переходе автомобиль сбил девушку. ДТП случилось в районе торгового центра на нерегулируемой зебре. По словам 70-летнего водителя KIA, он ехал с небольшой скоростью, а перед переходом вообще ее снизил. Мужчина говорит, что не заметил пешехода, т. к. ему закрыли обзор другие автомобили. Девушка переходила дорогу со стороны торгового центра к гимназии. Очевидцы рассказали, что от удара она упала на проезжую часть и схватилась за голову. Медики отвезли 30-летнюю пострадавшую в больницу.

ДТП с участием пешехода произошло в Бобруйском районе. Инцидент случился вблизи деревни Бибковщина. 43-летний водитель фуры Volvo сбил находившегося на проезжей части пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы, от которых спустя три с половиной часа скончался в больнице. Как отметили в ГАИ, пешеход световозвращающими элементами обозначен не был.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Дайджест новостей подготовил Юрий Шевчук. Две пассажирки маршрутного такси пострадали в ДТП на Партизанском проспекте в Минске. По предварительной информации,...
 
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