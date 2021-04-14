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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве Подозреваемые - молодые супруги. По данным СК, пара создавала в соцсетях фиктивные аккаунты по продаже предметов гардероба. В новостной ленте муж и жена...

Подозреваемые - молодые супруги. По данным СК, пара создавала в соцсетях фиктивные аккаунты по продаже предметов гардероба. В новостной ленте муж и жена публиковали фото реальных вещей конкурентов, но по более низким ценам. Когда на товар находился купец, сообщники обещали выслать изделие по почте после предоплаты. Задаток составлял от 50 до 100 процентов стоимости. Однако вместо посылки клиенты получали лишь обещания, что доставка будет организована в ближайшее время, а самых настойчивых собеседников продавцы и вовсе блокировали. Известно о ста шестидесяти двух обманутых покупателях. Общая сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей. Супругам предъявлено обвинение по статье "Групповое мошенничество". Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.