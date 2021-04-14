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В суде Московского района Минска начался громкий процесс по делу о мошенничестве
Источник материала: БT
Афера с автостраховками на 350 тысяч рублей. В суде Московского района столицы начался громкий процесс по делу мошенничестве. По уголовному делу проходят почти 4 десятка человек. На протяжении трех лет фигуранты инсценировали ДТП, чтобы получать компенсацию от аварии. Деньги присваивали себе. В качестве истцов выступают страховые компании.
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Афера с автостраховками на 350 тысяч рублей. В суде Московского района столицы начался громкий процесс по делу мошенничестве. По уголовному делу проходят почти 4...
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