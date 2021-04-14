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Как говорят в МВД, к процессу агротехник подошел основательно и со знанием дела

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оперативники наркоконтроля рассекретили квартиру в Мозыре Лаборатория в домашних условиях подальше от лишних глаз. Однако трюк не прошел - оперативники наркоконтроля рассекретили квартиру в Мозыре, где 31-летний мужчина...

Лаборатория в домашних условиях подальше от лишних глаз. Однако трюк не прошел - оперативники наркоконтроля рассекретили квартиру в Мозыре, где 31-летний мужчина выращивал каннабис. В одной из комнат правоохранители изъяли специальное оборудование: полимерный ящик с утеплителем, диодную лампу для освещения и компьютерные кулеры для вентиляции воздуха.У него имелись в наличии земля, удобрения и более 20 свертков, пакетиков и емкостей с заботливо упакованными семенами растения. Также обнаружена тара, в которой, вероятно, и готовили выращенное зелье к употреблению. Эксперты дали заключение: изъятое вещество (марихуана) общей массой более 4 граммов. Следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.