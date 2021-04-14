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Оперативники наркоконтроля рассекретили квартиру в Мозыре

14.04.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Лаборатория в домашних условиях подальше от лишних глаз. Однако трюк не прошел - оперативники наркоконтроля рассекретили квартиру в Мозыре, где 31-летний мужчина выращивал каннабис. В одной из комнат правоохранители изъяли специальное оборудование: полимерный ящик с утеплителем, диодную лампу для освещения и компьютерные кулеры для вентиляции воздуха.

Как говорят в МВД, к процессу агротехник подошел основательно и со знанием дела

У него имелись в наличии земля, удобрения и более 20 свертков, пакетиков и емкостей с заботливо упакованными семенами растения. Также обнаружена тара, в которой, вероятно, и готовили выращенное зелье к употреблению. Эксперты дали заключение: изъятое вещество (марихуана) общей массой более 4 граммов. Следователями возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. 

 
 
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Лаборатория в домашних условиях подальше от лишних глаз. Однако трюк не прошел - оперативники наркоконтроля рассекретили квартиру в Мозыре, где 31-летний мужчина...
 
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