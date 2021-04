Blue Origin успешно испытала многоразовый суборбитальный корабль New Shepard (видео)

Источник материала: Onliner

Компания Blue Origin Джеффа Безоса провела очередные успешные испытания многоразового суборбитального корабля New Shepard. Во время испытаний ракета развила скорость в 3,6 тыс. км/ч, поднявшись на высоту в 106 километров. Пассажирская капсула, в которой на этот раз путешествовал манекен Skywalker, и 25 тыс. открыток от членов Club for the Future, созданного Blue Origin.

Миссия NS-15 ознаменовала 15-й полет New Shepard и 2-й для ракеты-носителя NS-4.

В будущем в пассажирской капсуле смогут разместиться шесть членов экипажа. Ее смогут использовать в планируемом пилотируемом полете.