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Blue Origin успешно испытала многоразовый суборбитальный корабль New Shepard (видео)
Источник материала: Onliner
Компания Blue Origin Джеффа Безоса провела очередные успешные испытания многоразового суборбитального корабля New Shepard. Во время испытаний ракета развила скорость в 3,6 тыс. км/ч, поднявшись на высоту в 106 километров. Пассажирская капсула, в которой на этот раз путешествовал манекен Skywalker, и 25 тыс. открыток от членов Club for the Future, созданного Blue Origin.
Миссия NS-15 ознаменовала 15-й полет New Shepard и 2-й для ракеты-носителя NS-4.
В будущем в пассажирской капсуле смогут разместиться шесть членов экипажа. Ее смогут использовать в планируемом пилотируемом полете.
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
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Компания Blue Origin Джеффа Безоса провела очередные успешные испытания многоразового суборбитального корабля New Shepard. Во время испытаний ракета развила скорость в 3,6...
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