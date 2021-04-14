Белорусы в списке террористов. Что общего у Тихановской и «Талибана»

В размещенном на сайте КГБ Перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности — более 760 фамилий. В том числе 37 граждан Беларуси. Но они не религиозные фанатики, они не работаю на «Талибан» или «Аль-Каиду». Почему же столько наших соотечественников оказалось в одном списке с людьми, у которых руки по локоть в крови?





Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно увидеть фамилии причисленных к террористам белорусов.

Все они принадлежат к большой части белорусского народа, которую обобщенно принято называть сторонниками перемен. Но они не просто желали перемен, они бросили вызов единоличной власти Лукашенко и не опустили щиты до сих пор.

В списке — бывшие сотрудники силовых ведомств — участники инициативы ByPOL, кандидат в президенты на выборах 2020 года Светлана Тихановская, бывший дипломат и министр Павел Латушко, популярнейший блогер Антон Мотолько, имеющий давние счеты с властями Николай Автухович, анархист Игорь Олиневич и другие.

По данным КГБ, 15 белорусов из террористического списка находятся за рубежом, фигуранты объявлены в международный розыск.

Большинство наших соотечественников обвиняются в акте терроризма по разным частям ст. 289 УК (максимальное наказание — смертная казнь). Однако есть и исключения. Например, создатель признанного экстремистским телеграм-канала Степан Путило и бывший редактор этого канала Роман Протасевич обвиняются по ст. 293 (массовые беспорядки).

Что говорит закон

Включение белорусов в список террористов не противоречит белорусскому законодательству, отметил в комментарии для Naviny.by юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко.

Существует Положение от 30 декабря 2014 года о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности. Госорганом, ведущим такой перечень, определен Комитет государственной безопасности.

Согласно Положению, в перечень могут быть включены как юридические, так и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, причастности к распространению оружия массового поражения либо нахождении под контролем террористов.

Анализ оснований, по которым КГБ включает того или иного человека в список, дан в докладе белорусских правозащитников «Противодействие экстремизму и права человека. Национальное антиэкстремистское законодательство и правоприменительная практика». Сапелко был одним из авторов доклада.

В докладе отмечается, что в перечне уголовных преступлений, которые могут стать основанием для включения в перечень, являются: «Акт международного терроризма», «Геноцид», «Преступления против безопасности человечества», «Производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения войны», «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», «Акт терроризма», «Угроза совершением акта терроризма», «Финансирование террористической деятельности», «Содействие террористической деятельности» и так далее.

«Суда не было, а человек уже террорист»

В международный список включает людей, признанных террористами согласно определенной процедуре ООН, отметил Сапелко. Как правило, в списке оказываются те, кто совершил преступления против человечества.

Белорусское государство использует в качестве основания для внесения в список «не только приговор суда или какую-то квазисудебную процедуру, например, слушания в парламенте (так делают в некоторых странах), но и постановление следователя о привлечении человека в качестве обвиняемого».

«Другими словами, — сказал Сапелко, — следствие еще ведется, собираются доказательства, суда не было, а человека включают в список террористов».

Ранее правозащитное сообщество уже констатировало проблему сомнительности критериев, по которым белорусов включали в список террористов. Однако до 2021 года в списки террористов-экстремистов «попадали считанные люди, то есть механизм не использовался»:

«Глупость закона компенсировалась его неприменением. Теперь же, как мы видим, всё изменилось. Для людей включение в список влечет последствия — финансовые, хозяйственные и, конечно, репутационные. Если объявляют в международный розыск как террориста, включаются санкционные мероприятия: с этими людьми не поддерживают бизнес, торговые отношения, блокируют счета».

Включение в список может быть обжаловано, однако вряд ли это получится у тех, кто сейчас сидит в СИЗО КГБ. Именно там находится большая часть белорусов, которых власти признали террористами.

Выдадут ли другие страны «террористов» Беларуси?

Среди признанных террористами в Беларуси есть те, кто уже объявлен в международный розыск, и те, кого вот-вот планируют объявить. Например, хотят объявить в розыск блогера Мотолько.

Когда мы говорим о международном розыске, то имеем в виду в первую очередь Интерпол, в который входят 192 страны.

Означает ли объявление в розыск по линии Интерпола, что при задержании фигурант автоматически будет выдан Беларуси?

Об этом Naviny.by спросили у Алеся Михалевича, кандидата на выборах президента 2010 года, который находился под следствием, бежал из страны, получил политическое убежище в Чехии. Затем в 2015 году вернулся в Беларусь. Занимается правовой помощью при международном преследовании и экстрадиции. Его адвокатское бюро находится в Литве.

Во-первых, говорит Михалевич. «далеко не все, кого Беларусь подает в Интерпол, попадут в международный розыск».

Во-вторых, выдача происходит согласно международному договору на определенных условиях или на основании принципа взаимности. Беларусь — единственная страна в Европе, отметил Михалевич, которая не входит в Совет Европы и, соответственно, не ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче (экстрадиции):

«Это означает, что у Беларуси намного меньше механизмов для экстрадиции, чем у других европейских стран, но не значит, что это невозможно, ведь Беларусь является участником договоров о правовой помощи».

Например, страны СНГ еще в 1997 году подписали Минское соглашение, которое регламентирует выдачу граждан той или иной страны. Есть еще и Кишиневское соглашение , подписанное в 2002 году, которое также регламентирует некоторые вопросы выдачи.

Каждый, кого объявили в межгосударственный розыск, оказывается как в базе СНГ, так и в базе МВД РФ, а Россия обычно без проблем выдает задержанных на ее территории граждан Беларуси.

Межгосударственный договор о правовой помощи по уголовным делам, который регламентирует и вопросы экстрадиции, Беларусь заключила с рядом европейских стран.

Именно на такой договор в ноябре 2020 года ссылался МИД Беларуси в ноте Польше о выдаче Протасевича и Путило. В феврале 2021 года Следственный комитет направил документы на их экстрадицию через генерального прокурора в Польшу.

Литовцев просят выдать Светлану Тихановскую. Латышам Генпрокуратура Беларуси направила в феврале 2021 года просьбу выдать экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало.

Пока в странах ЕС не задержали и не выдали никого из преследуемых на родине по политическим мотивам белорусов.

Даже если власти той или иной страны ЕС задержат гражданина Беларуси, находящегося в международном розыске, его не помесят под стражу более чем на 72 часа, если иное решение не примет судья, отметил Михалевич.

«Именно судья избирает меру пресечения на время экстрадиционного процесса. Максимальный срок разового содержания под стражей — два месяца, затем срок пересматривается. Человек при задержании может заявить, что требование белорусской стороны о выдаче носит политический характер и будет напрямую угрожать его жизни и здоровью», — пояснил Михалевич.

Он обратил внимание, что «в странах Европы доверие к белорусской правовой системе достаточно низкое. Например, Германия вообще не выдает людей в Беларусь. Наша страна не рассматривается как государство, куда возможно экстрадировать, поскольку в Беларуси условия заключения под стражу и отбывания наказания приравниваются, по мнению немецких властей, к пыткам».

Михалевич не представляет, чтобы в сегодняшней ситуации другие страны ЕС и Украина поддержали бы экстрадицию белорусских граждан.

Это возможно теоретически, «но вероятность такой операции крайне мала не только относительно публичных персон, но и относительно массы других людей, которые скрываются от белорусских властей за рубежом».

Алесь Михалевич готов помогать белорусам, которых внесли в список террористов или планируют включить в список разыскиваемых Интерполом. К нему можно обращаться по указанным на сайте legal-status.eu контактам:

«Мы готовы бесплатно помогать нашим соотечественникам — белорусским политическим активистам и журналистам — избежать экстрадиции. Мы можем не только проконсультировать, но и сделать соответствующий превентивный запрос в Интерпол, что может помочь избежать включения в списки разыскиваемых. Для этого есть определенные юридические механизмы», — подытожил Михалевич.