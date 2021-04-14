«Белнефтехим» будет реализовывать нефтепродукты в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и белорусский госконцерн «Белнефтехим» 14 апреля заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.



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Меморандум предусматривает расширение возможностей сторон в области добычи и реализации нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Основные направления сотрудничества ориентированы на улучшение взаимодействия в сфере организации поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также активизации диалога между производителями и потребителями углеводородных ресурсов, технического аудита на белорусских нефтеперерабатывающих заводах с целью повышения эффективности.

В меморандуме оговаривается сотрудничество в области реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестиционных проектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.

Как сообщалось, в 2020 году Беларусь сталкивалась с проблемами импорта нефти из Российской Федерации. В первом квартале из-за отсутствия договоренности об условиях поставок Россия сократила отгрузки нефти на белорусские НПЗ. Недостаток российской нефти власти пытались компенсировать за счет ее приобретения у других стран, в том числе у Азербайджана, а также путем направления на переработку добываемой на территории Беларуси нефти, которая традиционно по экономическим причинам экспортировалась.