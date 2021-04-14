Циничный замысел «конституционной комиссии»: выборы без выбора

Источник материала: Салiдарнасць

В среду в Минске прошло второе заседание комиссии по изменению конституции. Обсуждали «основы избирательной системы и проведения референдумов», пишет эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев.

Как обычно, все свелось не к дискуссии о действительно скандальных особенностях организации выборов, как то полная подконтрольность формирования всех уровней избирательных комиссий администрации президента и исполкомам, уничтожение независимого наблюдения, закрытость и цензурирование итогов выборов на местном и даже региональном уровне, и прочее-прочее.

Все эти чрезвычайности, уничтожившие понятие выборов, остались без внимания.

Самый главный заявленный итог заседания – это необходимость отказа от выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами.

Этот шаг – очередное подтверждение, что АГЛ и его приближенные прекрасно осведомлены о реальных рейтингах и настроениях народа. Потому и спешат лишить трудовые коллективы права выдвижения кандидатов.

Замысел очень простой: чтобы отныне в избирательных бюллетенях на местных и парламентских выборах вообще не было никаких «неудобных» кандидатов – только стократ проверенные члены тщательно одобренных политических партий.

Все мало-мальски «оппозиционные» партии планируют лишить регистрации, чтобы оставить лишь явно провластные и псевдо-оппозиционные («конструктивные») провластные партии.

Стоит ли упомянуть, что вся «конституционная комиссия» всецело состоит из подконтрольных функционеров и сторонников АГЛ, большинство без профессионального опыта в правовой сфере.

Петр Миклашевич формально стоит во главе комиссии «по долгу службы», поскольку возглавляет Конституционный суд. Основными контролерами процесса являются его заместители по комиссии Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, – самые близкие соратники АГЛ с гражданским (не силовым) профилем.

Наличие связки Кочанова-Андрейченко в комиссии означает, что в вымучанных «конституционных предложениях» не может быть не то что неугодного для АГЛ положения, выражения или слова, а даже знака препинания.

Лещеня: «Похоже, непровластных партий не должно остаться. Не до такой роскоши»