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Euronews отключили в Беларуси. Что вместо него смотреть по ТВ?
Источник материала: UDF
Фото: скриншот с сайта ru.euronews.com
Что случилось
12 апреля министерство информации
Заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов министерства информации Галина Гусакова
Вещание Euronews на территории Беларуси уже
Сейчас видео
Где теперь искать зарубежные новости на ТВ
На популярных беларусских медиасервисах ZALA, VOKA, Cosmos telecom можно найти не так много телеканалов, которые бы транслировали международные новости.
Так, альтернативой Euronews может стать RTVI – международный информационно-развлекательный русскоязычный канал, который вещает в 53 странах. На сайте RTVI указано, что сквозной эфир и общественно-политические программы составляют около 30% контента канала. Остальное приходится на долю развлекательных программ: ток-шоу, интервью, художественных и документальных фильмов, мультфильмов.
Экономические, финансовые, политические новости Беларуси, России и зарубежных стран можно найти на «ББК». Это Белорусский бизнес-телеканал («БелБизнесКанал»), созданный на платформе российского федерального телеканала «РБК». «ББК» ретранслирует программы «РБК» плюс к собственным передачам.
В Беларуси можно подключить украинский UA – круглосуточный телеканал иновещания с информацией про Украину.
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