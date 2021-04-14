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Euronews отключили в Беларуси. Что вместо него смотреть по ТВ?

14.04.2021 21:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Euronews отключили в Беларуси. Что вместо него смотреть по ТВ?
Фото: скриншот с сайта ru.euronews.com
Мининформ прекратил вещание телеканала Euronews в Беларуси. Media IQ посмотрели, какие замены ему предлагают беларусские ТВ-провайдеры.

Что случилось


12 апреля министерство информации исключило телеканал Euronews из списка иностранных СМИ, которым разрешено распространение на территории Беларуси, так как истёк срок действия ранее выданного телеканалу разрешения. Также мининформ сообщил, что 12 апреля в Беларуси начинает вещание российский телеканал «Победа» – «масштабный проект “Первого канала”, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».

Заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов министерства информации Галина Гусакова уточнила в комментарии для Naviny.by, что «здесь нет никакой политической подоплёки». По словам Гусаковой, претензии к Euronews были связаны не с содержанием, а с замечаниями по рекламе со стороны МАРТ.

Вещание Euronews на территории Беларуси уже прекращали – на пять месяцев в 2012 году. Европейский новостной телеканал отключили с 1 января в Минске. Случилось это из-за разногласий «Минских телевизионных информационных сетей» с правообладателями новостного канала на территории Беларуси относительно стоимости ретрансляции Euronews в кабельных сетях столицы. 1 июня вещание телеканала возобновили.

Сейчас видео онлайн-трансляции Euronews в Беларуси недоступно без VPN. На YouTube можно смотреть трансляцию телеканала на английском языке.

Где теперь искать зарубежные новости на ТВ


На популярных беларусских медиасервисах ZALA, VOKA, Cosmos telecom можно найти не так много телеканалов, которые бы транслировали международные новости.

Так, альтернативой Euronews может стать RTVI – международный информационно-развлекательный русскоязычный канал, который вещает в 53 странах. На сайте RTVI указано, что сквозной эфир и общественно-политические программы составляют около 30% контента канала. Остальное приходится на долю развлекательных программ: ток-шоу, интервью, художественных и документальных фильмов, мультфильмов.

Экономические, финансовые, политические новости Беларуси, России и зарубежных стран можно найти на «ББК». Это Белорусский бизнес-телеканал («БелБизнесКанал»), созданный на платформе российского федерального телеканала «РБК». «ББК» ретранслирует программы «РБК» плюс к собственным передачам.

В Беларуси можно подключить украинский UA – круглосуточный телеканал иновещания с информацией про Украину.
 
Теги: Минск
 
 
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