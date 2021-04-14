Умер Анатолий Клышко, автор белорусского «Буквара»

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Сегодня умер белорусский писатель, переводчик, педагог и автор белорусского «Буквара» Анатолий Клышко. Об этом сообщил Михась Скобла на своей странице в Facebook. 16 апреля Анатолию Клышко должно было исполниться 86 лет. Первое издание «Буквара» вышло в 1969 году, всего их было 40.



Фото: Kamunikat.org

«Дабрадушны, заўсёды жыццярадасны, па-маладому цікаўны да ўсяго на свеце спадар Анатоль і на дзявятым дзясятку не сядзеў склаўшы рукі. То дасканаліў свой легендарны „Буквар“ (выходзілі новыя перавыданні, іх было больш за 40), то перакладаў з арыгінала Марцыяла (асобным зборнікам выйшаў пару гадоў таму), то даследаваў жыццёвы і творчы шлях свайго ўлюбёнца Валянціна Таўлая (для серыі „Беларускі кнігазбор“)», — написал на своей странице Михась Скобла.