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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экзоскелеты: новый тренд, который скоро войдет в нашу жизнь Ранее экзоскелеты в основном использовали в военной и медицинской сфере.

Экзоскелеты существуют в реальной жизни, и у них большое будущее. Можно описать экзоскелет как внешнее устройство, которое поддерживает и защищает пользователя и при этом делает его более крепким и выносливым. Иногда экзоскелеты называют «роботами, которых можно носить на себе».Экзоскелеты могут работать от аккумулятора, а управлять ими можно с помощью компьютера. Конструкция таких устройств может объединять двигатели и гидравлику. Но экзоскелеты можно сделать и более простыми, с применением ресор и амортизаторов,ВВС.Ранее экзоскелеты в основном использовали в военной и медицинской сфере, но в последние годы область их применения существенно расширилась. Экзоскелеты используются в промышленности, где труд связан с высоким уровнем усталости и риска. Обычным же людям, особенно с болезнями опорно-двигательного аппарата, экзоскелеты облегчают повседневную жизнь — от домашней работы до прогулок и спорта.Поэтому предстоит ожидать рост спроса на экзоскелеты. Согласно исследованию маркетинговой структуры ABI Research, за время с 2020 до 2030 годов мировые доходы в этой сфере возрастут с 392 миллионов долларов до 6,8 миллиардов долларов.Самые прогрессивные экзоскелеты работают с системами искусственного интеллекта — программами, которые могут до определенной степени сами обучаться и адаптироваться. Эксперты, правда, говорят, что к ним надо относиться с некоторой осторожностью. Например, система начнет отслеживать движения пользователя и интенсивность работы, далее будет сравнивать ее с работой других людей и делать некорректные выводы.Сейчас, однако, существует ряд факторов, сдерживающих распространенность экзоскелетов. Среди них — емкость аккумулятора, ограниченный диапазон движений и цена. Сейчас экзоскелет на все тело стоит в среднем 45 тысяч долларов, но эксперты ожидают, что со временем цена снизится.