Эксперт: На каждое действие Запада могут «отстреливать» известного представителя гражданского общества

Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru

«Не надо стремиться организовывать здесь какие-то революции. Ни к чему хорошему это не приведет. Более того, это приведет однозначно, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так пекутся наши европейские партнеры», – сказал Макей.

«Властям больше нечем отвечать кроме как репрессиями против своих же граждан»





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«И ответом на этот вопрос является задержание Григория Костусева и предъявление ему обвинения в уголовном преступлении. Судя по всему, на каждое действие Запада власти намерены «отстреливать» кого-то из более-менее известных представителей гражданского общества», – сказал Марголин.

«Наверное, власти считают, что до 26 апреля у них есть какой-то шанс напугать США или побудить Штаты поменять свою позицию. Но думаю, что это бесполезно, американцы своего решения не изменят. Ну а что будет после 26-го – посмотрим, может белорусские власти поймут, что репрессивные шаги на влияют на западные страны и немного ослабят давление», – отметил Марголин.

«Сложилась такая ситуация, что белорусским властям больше нечем отвечать кроме как репрессиями против своих же граждан. Напугать Запад антисанкциями не получилось. Это выглядит смешно – в сети предлагают, например, не закупать «Мерседесы» и «БМВ» у Германии. В отличие от России, в Беларуси в основном критический импорт, без которого обойтись невозможно. В общем, какую-то продуманную политику со стороны белорусских властей рассмотреть сложно. Судя по всему, это ситуативные действия», – считает Марголин.

«Не думаю, что гражданское общество можно уничтожить»





Фото: racyja.com

«Прослеживается попытка объяснить свое давление на граждан конфронтацией с другими странами. Вот, мол, тут Запад вмешивается, поэтому мы вынуждены душить свое гражданское общество. Как теперь шутят, это белорусский вариант «бомбежки Воронежа» назло Западу», – сказал Корнеенко.

«Не думаю. Дело ведь не только в том, что кто-то из Беларуси призывает к санкциям. В западных странах и у их политиков есть внутренний контроль, местные избиратели требуют от них действий. Особенно в Польше и Литве, которые граничат с Беларусью. То есть ситуация в нашей стране является проблемой и для них. Даже если какие-то лоббисты захотят воспрепятствования политике санкций, сделать это будет весьма сложно», – считает Корнеенко.

«Вероятнее всего это повод сорвать «Чернобыльский шлях», в оргкомитет которого входит Партия БНФ. Власти могут заявить, что уголовщина занимается организацией акции. Кто-то, а Костусев был достаточно лоялен властям, часто приглашался на телевидение, различные встречи. То, что он выбран жертвой, очень похоже именно на попытку сорвать проведение акции», – полагает Корнеенко.

«Я не думаю, что гражданское общество можно уничтожить, загнать его ниже плинтуса. Конечно, проблемы в работе у многих организаций будут. Но у власти нет возможности отправить за решетку всех несогласных, скорее они делает ставку на страх», – отметил Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: На каждое действие Запада могут «отстреливать» известного представителя гражданского общества UDF поинтересовался у экспертов, что они думают о происходящем в стране.

Несмотря на отсутствие уличной активности, белорусские власти продолжают политические репрессии. Более того, они угрожают их еще более усилить. На выходных на телеканале «Беларусь 1» показали интервью министра иностранных дел, который обратился к западным странам.В понедельник 12 апреля был задержан председатель Партии БНФ. Известно, что он помещен в СИЗО КГБ как подозреваемый по уголовной статье, но неизвестно, что именно ему вменяют.поинтересовался у экспертов, что они думают о происходящем в стране.Член политсовета ОГПв комментарииотметил, что власти уже дали ответ на вопрос, будут ли они усиливать репрессии.В конце апреля США могут возобновить экономические санкции против предприятий концерна «Белнефтехим». Что в таком случае следует ожидать?По его мнению, белорусские власти не знают, как можно повлиять на жесткую позицию Запада по отношению к ним.Политический деятельв комментарииотметил, что по имеющимся показателям «уже можно говорить о том, что власти усиливают репрессии».Остановят ли репрессии властей против гражданского общества западные страны от усиления санкций?Почему задержали Костусева?Вместе с тем он сохраняет некоторый оптимизм.