Источник материала: UDF



Белорусский парламент

Media IQ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И хочется, и колется. ГосТВ вслед за Лукашенко не может определиться, нужны ли стране партии Медиаанализ госСМИ за неделю.

Значимой темой недели на ТВ стало партийное строительство. Совещание у Лукашенко сподвигло госканалы на крайне осторожные оценки роли партий. С одной стороны признавалась необходимость их развития, но при этом акцент делался на рисках для стабильности и привычного порядка, которые несет партийная жизнь, слабом доверии и интересе к партиям в обществе.ГосТВ продолжает использовать советский военно-исторический нарратив для отождествления угроз прошлого (войны, нацизма, предательства) с угрозами настоящего и выводит из этого миссию нынешнего строя — отстаивать должные подходы к памяти. В вопросе памяти о концлагерях особое внимание уделялось польскому лагерю в Березе, что продолжало антипольскую риторику.Помимо войн памяти, обращенных в 40-е, госканалы использовали десятую годовщину теракта в минском метро. От памятных сюжетов они легко переходили к изобличению оппозиции («манкуртов», «беглых», «предателей»), проводя четкую связь между взрывом и своей трактовкой событий последнего времени. Оппонентов власти также обвиняли в организации экономического террора против страны.Вновь восхвалялась мудрая стратегия борьбы с пандемией, которая по версии госТВ не только принесла большой эффект, но и позволила спасти экономику в отличие от негативного мирового опыта. Благополучному образу Беларуси традиционно противопоставлялось западное пространство хаоса, протестов, кризиса, локдауна, санитарной и цифровой диктатуры.Освещение работы парламента и перспективы развития партийной системы составляли основу реформаторской тематики в эфире. Госканалы придерживались обычного принципа консолидированной трансляции нарративов, но допускали большее разнообразие в субботнем эфире, наполненном авторскими рубриками.