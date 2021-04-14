﻿ И хочется, и колется. ГосТВ вслед за Лукашенко не может определиться, нужны ли стране партии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

И хочется, и колется. ГосТВ вслед за Лукашенко не может определиться, нужны ли стране партии

14.04.2021 21:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

И хочется, и колется. ГосТВ вслед за Лукашенко не может определиться, нужны ли стране партии
Белорусский парламент
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.

Значимой темой недели на ТВ стало партийное строительство. Совещание у Лукашенко сподвигло госканалы на крайне осторожные оценки роли партий. С одной стороны признавалась необходимость их развития, но при этом акцент делался на рисках для стабильности и привычного порядка, которые несет партийная жизнь, слабом доверии и интересе к партиям в обществе.

ГосТВ продолжает использовать советский военно-исторический нарратив для отождествления угроз прошлого (войны, нацизма, предательства) с угрозами настоящего и выводит из этого миссию нынешнего строя — отстаивать должные подходы к памяти. В вопросе памяти о концлагерях особое внимание уделялось польскому лагерю в Березе, что продолжало антипольскую риторику.

Помимо войн памяти, обращенных в 40-е, госканалы использовали десятую годовщину теракта в минском метро. От памятных сюжетов они легко переходили к изобличению оппозиции («манкуртов», «беглых», «предателей»), проводя четкую связь между взрывом и своей трактовкой событий последнего времени. Оппонентов власти также обвиняли в организации экономического террора против страны.

Вновь восхвалялась мудрая стратегия борьбы с пандемией, которая по версии госТВ не только принесла большой эффект, но и позволила спасти экономику в отличие от негативного мирового опыта. Благополучному образу Беларуси традиционно противопоставлялось западное пространство хаоса, протестов, кризиса, локдауна, санитарной и цифровой диктатуры.

Освещение работы парламента и перспективы развития партийной системы составляли основу реформаторской тематики в эфире. Госканалы придерживались обычного принципа консолидированной трансляции нарративов, но допускали большее разнообразие в субботнем эфире, наполненном авторскими рубриками.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«У мяне былі выключна добрыя намеры». У Менску судзяць за камэнтар у чаце пра Ярмошыну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by