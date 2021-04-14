Источник материала: UDF



Фото: РИА Новости

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так РосСМИ: «Политических оппонентов признают террористами» Персоналии и обвинения лидеров оппозиции в трактовке российских СМИ

Бросается в глаза, что российские СМИ независимо от формы собственности перестали представлять активистов протестного движения как выразителей интересов всей «несогласной» с властями части беларусского общества. Нарочито подчёркивается различие между группами и то, что лидер каждой из группы говорит от её имени. Напрямую тезис о расколе в оппозиционном движении не формулируется, но общая стилистика материалов подталкивает аудиторию к такому выводу.С другой стороны, говоря об уголовном преследовании в отношении активистов, российские СМИ подчёркивают, что это версия беларусских властей, зачастую давая рядом комментарий, указывающий на ничтожность либо абсурдность обвинений. Таким образом, потребителя информации подводят к мысли, что окружение Лукашенко не способно решить вопрос протестов никакими методами, кроме репрессивных. Но сами репрессии так же не имеют результатов, поскольку часть фигурантов уголовных дел находятся вне досягаемости беларусских силовых структур. На этом фоне подаётся кейс с Болкунцом. Его выезд в Украину подчёркивает, что РФ способна оказать содействие беларусской власти, и российская властная элита, в отличие от беларусской, способна контролировать процессы.Таким образом, аудитории в очередной раз предлагается тезис о слабости беларусской власти. При этом оппозиция представляется с нужными критериями: раскол, слабость, неспособность выражать интересы населения. На этом фоне РФ — островок стабильности и сила, способная повлиять на исход беларусского политического кризиса.Материалы медиа соответствуют общей направленности российской информационной политики на беларусском направлении и подчеркивают дефицит внутренней легитимности Лукашенко и его окружения. Телеканалы обращают внимание своей аудитории на затяжной характер беларусских протестов с этапами обострения и радикализации. Как следствие, стабилизирующая роль России — это надолго.