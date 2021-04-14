﻿ РосСМИ: «Политических оппонентов признают террористами». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

РосСМИ: «Политических оппонентов признают террористами»

14.04.2021 21:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

РосСМИ: «Политических оппонентов признают террористами»
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Бросается в глаза, что российские СМИ независимо от формы собственности перестали представлять активистов протестного движения как выразителей интересов всей «несогласной» с властями части беларусского общества. Нарочито подчёркивается различие между группами и то, что лидер каждой из группы говорит от её имени. Напрямую тезис о расколе в оппозиционном движении не формулируется, но общая стилистика материалов подталкивает аудиторию к такому выводу.

С другой стороны, говоря об уголовном преследовании в отношении активистов, российские СМИ подчёркивают, что это версия беларусских властей, зачастую давая рядом комментарий, указывающий на ничтожность либо абсурдность обвинений. Таким образом, потребителя информации подводят к мысли, что окружение Лукашенко не способно решить вопрос протестов никакими методами, кроме репрессивных. Но сами репрессии так же не имеют результатов, поскольку часть фигурантов уголовных дел находятся вне досягаемости беларусских силовых структур. На этом фоне подаётся кейс с Болкунцом. Его выезд в Украину подчёркивает, что РФ способна оказать содействие беларусской власти, и российская властная элита, в отличие от беларусской, способна контролировать процессы.

Таким образом, аудитории в очередной раз предлагается тезис о слабости беларусской власти. При этом оппозиция представляется с нужными критериями: раскол, слабость, неспособность выражать интересы населения. На этом фоне РФ — островок стабильности и сила, способная повлиять на исход беларусского политического кризиса.

Материалы медиа соответствуют общей направленности российской информационной политики на беларусском направлении и подчеркивают дефицит внутренней легитимности Лукашенко и его окружения. Телеканалы обращают внимание своей аудитории на затяжной характер беларусских протестов с этапами обострения и радикализации. Как следствие, стабилизирующая роль России — это надолго.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Персоналии и обвинения лидеров оппозиции в трактовке российских СМИ
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы в списке террористов. Что общего у Тихановской и «Талибана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by